В НАТО не оставили без внимания обвинения Лукашенко

В НАТО опровергли заявление Лукашенко / Reuters

Представители НАТО в ответ на громкое заявление президента Беларуси Александра Лукашенко заявили, что не наращивают военное присутствие в Восточной Европе, но внимательно следят за ситуацией в Минске.

"Никакого наращивания НАТО в регионе нет. Многонациональное присутствие НАТО в восточной части Североатлантического союза не представляет угрозы ни для одной страны", — приводят европейские СМИ слова официального представителя НАТО Оаны Лунгеску.

В Альянсе подчеркнули, что регулярно наблюдают за ситуацией в Беларуси и убеждены в необходимости уважать гражданские права беларуского населения.

Читайте такжеПутин готов ввести войска в Беларусь по требованию Лукашенко"Как сказал генеральный секретарь (НАТО Йенс Столтенберг), необходимо уважать основные свободы, включая свободу слова и право людей на мирный протест", — отметила она.

Отметим, Лукашенко на митинге заявил, что НАТО наращивает мощь у границ Беларуси.

"Натовские войска лязгают гусеницами у наших ворот. Идет наращивание военной мощи у западных границ", - сказал он.

Как ранее сообщалось, Лукашенко во время совещания в Центре стратегического управления в Минобороны заявил, что необходимо срочно перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

Напомним, журналисты сообщали, что в Беларуси 34-летнего активиста протестов Александра Тарайковского, который стал первой жертвой противостояний в центре Минска, убил кто-то из бойцов спецназа КГБ Альфа или спецназа МВД Алмаз.

Как известно, в Минске 10 августа на улице Пушкинской погиб протестующий, который стал первой жертвой уличных протестов после оглашения результатов выборов президента Беларуси.