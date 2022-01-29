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Протесты в Казахстане: Токаев пояснил, зачем "боевики" захватывали аэропорт в Алматы

29 января 2022, 19:29

По его словам, "боевиков" интересовали материалы уголовных дел и досье на казахских силовиков.

Токаев
Токаев высказался о протестах / Фото akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что во время январских событий захват аэропорта в Алматы был организован, чтобы обеспечить проход в город прилетевших под видом гастарбайтеров "боевиков". По его словам, это была тщательно спланированая акция, сообщает 24.kz

"Боевики организовали захват аэропорта, сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров, их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сказал президент Казахстана.

По его словам, "боевиков" интересовали материалы уголовных дел и досье на казахских силовиков.

"Этих людей, естественно, материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов, это была тщательно спланированная акция, по своей сути террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа", - добавил Токаев.

Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января – их спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Но спустя несколько дней митингующие начали требовать отставки правительства, искоренения коррупции и кумовства в политике. Уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией.

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5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

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