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США в огне - угроза Трампа, мародерство в Нью-Йорке и причина смерти Флойда

2 июня 2020, 08:29

Президент США призвал в каждом городе обеспечить подавляющее присутствие силовиков до тех пор, пока не прекратятся массовые акции.

протесты в США
В США уже неделю не утихают протесты / GettyImages

Протесты в США начались неделю назад после убийства полицейским темнокожего в городе Миннеаполис. Президент США Дональд Трамп призвал губернаторов всех штатов развернуть национальную гвардию для прекращения протестов в стране.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Белом доме.

Трамп подчеркнул, что в ином случае правительство США задействует Вооруженные силы.

"Я развернуВооруженные силы США и быстро решу проблему", - добавил Трамп.

Он призвал в каждом городе обеспечить подавляющее присутствие силовиков до тех пор, пока не прекратятся массовые акции.

Причина смерти Флойда

В то же время независимая судмедэкспертиза, которую заказала семья Джорджа Флойда в США, показала, что он умер вследствие кардиопульмонального шока (остановка сердца и дыхания). Он умер из-за жестких методов задержания полицией штата Миннесота, пишет издание The Guardian.

Врачи пришли к выводу, что Флойд умер из-за отсутствия притока крови к мозгу, которому способствовали сжатия шеи и спины со стороны полицейских. В отчете медэкспертов добавляется, что Флойд, вероятно, "умер на месте".

Также судмедэксперты пришли к выводу, что Флойда убили.

Мародерство

Волна протестов в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда после грубого задержания полицией переросла в беспорядки и мародерство. В сети появилось видео, на котором толпа американцев грабит товарные поезда.

Как сообщают СМИ, по всей стране протестующие не только проводят манифестации, но и громят магазины и машины, стоящие на улицах.

Также мародеры опустошили магазины модного района Сохо в Нью-Йорке. Фото беспорядков опубликовал блогер Денис Самсебесказал в Facebook.

В Нью-Йорке разгромили элитный район / фото facebook.com/samsebeskazal

По его словам, элитного района Сохо "больше нет".

В Нью-Йорке разгромили элитный район / фото facebook.com/samsebeskazal

Как известно, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

Читайте такжеСМИ назвали фамилию украинца, въехавшего в толпу протестующих в МиннеаполисеНапомним, ранее появились новые детали убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Как оказалось, жертва и убийца вместе работали охранниками-вышибалами в одном из ночных клубов Миннеаполиса.

По сообщениям СМИ, Шовен охранял клуб снаружи, Флойд - внутри.

"Они оба были вышибалами в этом ресторане в течение 17 лет. Офицер Шовен знал Джорджа. Они были коллегами в течение очень долгого времени", - заявила вице-президент городского совета Миннеаполиса Андреа Дженкинс.

новости США Дональд Трамп протесты убийство Джордж Флойд
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