"Черный Майдан" в США: в Сиэтле автомобиль въехал в толпу протестующих

В Сиэтле автомобиль въехал в толпу демонстрантов / Reuters

Протесты в США продолжаются. В городе Сиэтл автомобиль въехал в толпу протестующих на демонстрации Black Lives Matter. После чего водитель устроил стрельбу.

Об этом сообщает Seattle Times.

Уточняется, что после того, как машина остановилась, её водитель выстрелил из пистолета в человека, а потом вышел и начал размахивать оружием. В результате произошедшего пострадал по меньшей мере один человек.

В Департаменте полиции города заявили, что подозреваемого задержали, пострадавший был доставлен в больницу.

Издание Business Insider пишет, пострадавшим оказался 27-летний мужчина, который пытался разоружить стрелка.

"Все, что я хотел, это защитить людей", – сказал он.

Как известно, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

Читайте такжеПентагон пошел против Трампа: в Минобороны США назвали условие, при котором разгонят протестыНапомним, в воскресенье, 31 мая, в ходе протестов в Миннеаполисе из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания полицией, на одну из улиц города вырвалась автоцистерна, направлявшаяся в толпу протестующих. Демонстранты разбегались от грузовика и сумели остановить цистерну, после чего водителя достали из машины и избили. Им оказался бывший украинский военнослужащий Богдан Вечирко.

Его обвинили в нападении и задержали без права внесения залога.