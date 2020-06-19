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Протесты в США бушуют: свергнуты памятники Вашингтону и африканскому рабу

Полиция открывает дела по обвинению в вандализме.

19 июня 2020, 21:09
Cброс в море статуи работорговца Эдварда Колстона / Фото: Reuters

В США продолжаются акции протеста, которые начались после акта полицейского насилия и расизма.

Как сообщает CBS, Портленде протестующие снесли памятник первому президенту США Джорджу Вашингтону.

Участники акции протеста накинули флаг на постамент, затем его подожгли. Позже они свалили памятник, облили его краской и оставили на нем надпись 1619 – считается, что именно в этом году завезли в Северную Америку первых рабов. А автора первой Конституции США Вашингтона называли рабовладельцем.

В Портленде свалили памятник Джорджу Вашингтону
В Портленде свалили памятник Джорджу Вашингтону / Фото: CBS

Затронули американские протесты и Великобританию. В Бристоле осквернили два надгробия на месте захоронения раба Сципиона Африканского после того, как протестующие против расизма снесли и сбросили в море статую работорговца Эдварда Колстона. Повредили они и статую ямайского поэта Альфреда Фагона, покрыв ее отбеливателем.

Как сообщает издание The Sun, злоумышленники оставили на могильных плитах надпись белым мелом, а полиция открыла дело по факту вандализма. Мэр Бристоля заявил об уничтожении культовых памятников истории и призвал граждан прекратить нападения, совершаемые из чувства мести.

Протесты в США

Как ранее сообщалось, в США началась новая волна протестов после того, как в городе Атланта, штат Джорджия, в пятницу вечером, 12 июня, полицейский застрелил 27-летнего темнокожего мужчину Рэйшарда Брукса.

Напомним, 25 мая в городе Миннеаполис штат Миннесота, полицейский убил 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда – он наступил ему на шею. После чего люди обвинили правоохранителей в расизме и сожгли полицейский участок. Затем "взорвалась" вся страна - народ вышел на улицы и устроил массовые беспорядки. Американские города один за другим начали вводить комендантский час из-за погромов.

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