Путин готовит замену Лукашенко: в Беларуси объяснили новый план Кремля

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Тайная инаугурация Александра Лукашенко вряд ли была согласована с президентом России Владимиром Путиным, заявил белорусский юрист Алексей Михалевич.

Как рассказал он в эфире канала Украина 24, на это указывает отсутствие на мероприятии представителей РФ.

"Я не уверен, что инаугурация и ее дата были согласованы с Путиным, никого от Российской Федерации там не было, и она прошла при очень странных обстоятельствах", - подчеркнул он.

Михалевич отметил, что Путин готовится к смене Александра Лукашенко, однако не под давлением улицы.

"Какие будут следующие шаги? Думаю, для Путина будет самое основное — показать, что Лукашенко не упал и не потерял власть", - говорит юрист.

Он считает, что для Путина самое важное - это чтобы белорусские протесты не перекинулись в Россию.

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"Думаю, что Путин готовится к замене Лукашенко, чтобы его скинуть, но не в результате массовых протестов белорусской улицы", — добавил Михалевич.