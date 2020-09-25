Путин готовит замену Лукашенко: в Беларуси объяснили новый план Кремля

Инаугурация Александра Лукашенко не была согласована с РФ, считает Алексей Михалевич.
Тайная инаугурация Александра Лукашенко вряд ли была согласована с президентом России Владимиром Путиным, заявил белорусский юрист Алексей Михалевич.
Как рассказал он в эфире канала Украина 24, на это указывает отсутствие на мероприятии представителей РФ.
"Я не уверен, что инаугурация и ее дата были согласованы с Путиным, никого от Российской Федерации там не было, и она прошла при очень странных обстоятельствах", - подчеркнул он.
Михалевич отметил, что Путин готовится к смене Александра Лукашенко, однако не под давлением улицы.
"Какие будут следующие шаги? Думаю, для Путина будет самое основное — показать, что Лукашенко не упал и не потерял власть", - говорит юрист.
Он считает, что для Путина самое важное - это чтобы белорусские протесты не перекинулись в Россию.
Читайте такжеВ Беларуси объявили об инаугурации Тихановской: названа дата
"Думаю, что Путин готовится к замене Лукашенко, чтобы его скинуть, но не в результате массовых протестов белорусской улицы", — добавил Михалевич.
- 9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы, после которых начались масштабные акции протеста.
- По официальным данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.
- В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили применить санкции к белорусским чиновникам, ответственным за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.
- Накануне состоялась тайная инаугурация Лукашенко.