Давний выбор покойного отца сделал сына миллионером: семейная тайна

Мужчина нашел старую книжку отца с числами и сорвал джекпот в лотерее. Выигрыш превысил 1,3 млн долларов и полностью изменил его жизнь.

https://glavred.info/life/davniy-vybor-pokoynogo-otca-sdelal-syna-millionerom-semeynaya-tayna-10753169.html Ссылка скопирована

Мужчина нашел блокнот отца, который помог ему разбогатеть / Коллаж Главред, фото: Pexels, National Lottery

Вы узнаете:

Как случайная находка изменила судьбу мужчины

Что скрывалось в записной книжке много лет

Почему старые записи оказались бесценными

Житель Англии выиграл более 1 миллиона долларов в лотерее благодаря необычной находке, связанной с памятью о покойном отце.

История, начавшаяся с потерянного блокнота, закончилась крупным выигрышем и планами на новую жизнь. Об этом пишет People.

видео дня

Случайная находка изменила все

56-летний Шон Хейс из Оксфордшира использовал набор чисел, которые когда-то записал его отец Джеймс. Эти цифры он хранил в небольшом блокноте до самой своей смерти в 2010 году.

После утраты отец остался для Хейса важной частью жизни, и он время от времени играл в лотерею, используя те самые числа. Британцу долго время не везло, а затем он и вовсе умудрился потерять записную книжку.

На некоторое время мужчина перестал участвовать в розыгрышах. Спустя годы он случайно нашел записи снова и решил попробовать удачу еще раз.

Джекпот, в который трудно поверить

Именно очередная попытка принесла Хейсу главный приз - 1 миллион фунтов стерлингов (примерно 1,3 млн долларов, почти 57 млн гривен). Сначала британец даже не поверил в происходящее, ведь при звонке от представителей лотереи связь была плохой, и он не сразу смог подтвердить сумму выигрыша.

Шон Хейс использовал набор чисел, которые когда-то записал его отец Джеймс / Фото: National Lottery

Позже, когда все стало ясно, Хейс назвал этот момент "невероятным" и признался, что отметил событие несколькими бокалами шампанского.

"Я так благодарен своему отцу за то, что он выбрал именно эти цифры. Эти деньги действительно изменят нашу жизнь к лучшему", - отметил британец.

Об издании People People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред