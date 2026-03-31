81-летний отец Меган Маркл завел роман с 46-летней медсестрой - детали

Томас Маркл утверждает, что наконец обрел свое личное счастье.

Папа Меган Маркл рассказал о новом романе

Томас Маркл сообщил об отношениях с Рио Канедо

Отец Меган Маркл поделился подробностями

В декабре 2025 года Томас Маркл, отец Меган Маркл, герцогини Сассекской, перенес ампутацию левой ноги до колена из-за образования в конечности тромба. Во время реабилитации после операции 81-летний Маркл познакомился с 46-летней медсестрой Рио Канедо. Между ними завязался роман, который сам Томас подтвердил в интервью для Daily Mail.

"Я и не надеялся, что в моем возрасте снова смогу обрести радость и счастье. Столько лет я чувствовал себя брошенным и грустил, но теперь я снова наслаждаюсь жизнью. После стольких тяжелых испытаний я чувствую себя по-настоящему счастливым, что нашел такого особенного человека, который так заботится обо мне", - заявил он.

Томас Маркл отметил, что понимает, что его отношения с Рио могут кому-то показаться странными или вызвать хейт. Но он решил не молчать о своем счастье, чтобы дать надежду тем, кому она необходима - никогда не поздно встретить свою любовь.

"Я знаю, что некоторые люди будут говорить обидные вещи, но мне всё равно. Я хочу поговорить об этом, потому что никогда не думал, что когда-нибудь снова буду счастлив. Я хочу, чтобы люди знали: никогда не поздно обрести покой и любовь. В мире происходит много плохих вещей, и если моя история сможет дать хоть каплю надежды хотя бы одному человеку, я буду счастлив. Недоброжелатели будут ненавидеть, но, честно говоря, мне плевать. Жизнь дана для того, чтобы жить. В жизни нет ничего важнее любви", - подытожил отец Меган Маркл.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

О персоне: Меган Маркл Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

