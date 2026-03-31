Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

Вы узнаете:
- Как быстро вырастить зеленый лук
- Как вырастить зеленый лук в стакане
Зеленый лук — один из самых популярных ингредиентов в украинской кухне. Его добавляют в салаты, супы, яичницу, гарниры и многие другие блюда. Но большинство людей используют только зеленую часть, а нижнюю с корнями — выбрасывают. Это ошибка, ведь именно она может дать новые побеги буквально за несколько дней.
Главред расскажет, как всегда иметь под рукой свежую зелень без дополнительных затрат.
Как вырастить зеленый лук в стакане
Во время нарезки оставьте небольшой кусочек белой части с корнями, объясняет City Magazine. Важно, чтобы корешки остались целыми. Поместите его вертикально в стакан с водой так, чтобы корни были погружены, а белая часть оставалась над поверхностью. Если кусочки наклоняются, их можно слегка подвязать резинкой, чтобы они держались вместе.
Стакан поставьте в светлое место. Уже через несколько дней вы увидите новые зеленые побеги, которые можно срезать и использовать в блюдах.
А если хотите, чтобы лук рос дольше, пересадите его в небольшой горшок с землей или компостом. Там он получит больше питательных веществ и будет развиваться стабильнее. Это удобное решение для балкона, подоконника или домашнего мини-сада.
Важные нюансы
При выращивании в воде не забывайте регулярно ее менять, чтобы корни оставались свежими. Не ставьте стакан под прямые полуденные солнечные лучи — луку нужен свет, но перегрев может навредить.
Об источнике: City Magazine
CityMagazine.si – это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл-СМИ, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни.
С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира совместно с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 статей, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных СМИ в сфере образа жизни.
