Покупать больше не нужно: как вырастить зеленый лук в стакане за несколько дней

Не спешите выбрасывать корешки, ведь они способны быстро дать новые побеги без каких-либо усилий.

https://glavred.info/life/pokupat-bolshe-ne-nuzhno-kak-vyrastit-zelenyy-luk-v-stakane-za-neskolko-dney-10752932.html Ссылка скопирована

Как вырастить зеленый лук в стакане — зеленый лук в домашних условиях / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Зеленый лук — один из самых популярных ингредиентов в украинской кухне. Его добавляют в салаты, супы, яичницу, гарниры и многие другие блюда. Но большинство людей используют только зеленую часть, а нижнюю с корнями — выбрасывают. Это ошибка, ведь именно она может дать новые побеги буквально за несколько дней.

Главред расскажет, как всегда иметь под рукой свежую зелень без дополнительных затрат.

видео дня

Во время нарезки оставьте небольшой кусочек белой части с корнями, объясняет City Magazine. Важно, чтобы корешки остались целыми. Поместите его вертикально в стакан с водой так, чтобы корни были погружены, а белая часть оставалась над поверхностью. Если кусочки наклоняются, их можно слегка подвязать резинкой, чтобы они держались вместе.

Стакан поставьте в светлое место. Уже через несколько дней вы увидите новые зеленые побеги, которые можно срезать и использовать в блюдах.

А если хотите, чтобы лук рос дольше, пересадите его в небольшой горшок с землей или компостом. Там он получит больше питательных веществ и будет развиваться стабильнее. Это удобное решение для балкона, подоконника или домашнего мини-сада.

Важные нюансы

При выращивании в воде не забывайте регулярно ее менять, чтобы корни оставались свежими. Не ставьте стакан под прямые полуденные солнечные лучи — луку нужен свет, но перегрев может навредить.

Об источнике: City Magazine CityMagazine.si – это одно из крупнейших словенских онлайн-лайфстайл-СМИ, основанное в 2004 году. Издание позиционирует себя как городские бунтари и исследователи трендов, которые уже более двух десятилетий приближают общественность к темам стиля жизни. С 2023 года редакция создает локализованный контент на других языках мира совместно с местными авторами. Ежедневно публикуется около 20 статей, охватывающих темы новостей, трендов, технологий, мобильности, путешествий, здоровья и шопинга. Это одно из самых популярных СМИ в сфере образа жизни.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред