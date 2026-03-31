Украинка покорила пением с cобачьим бек-вокалом: уморительное видео

Кратко:
- Чем певица покорила соцсети
- Как они вместе поют
Профессиональная украинская певица Дарина Орлова покорила сеть своим пением вместе со своими собачками.
На своей странице в Instagram, она делится видео, как поет разные композиции, а ее два домашних любимца во весь голос подпевают ей.
Собаки породы Джек-рассел-терьер явно получают удовольствие от пения. Они подхватывают любую композицию и тянут ноты, стараясь подражать своей хозяйке.
К примеру, Дарина исполнила песню "Ой під вишнею, під черешнею". "Премьера! Доминик Гранд в роли "старого деда". Разбавил наш женский коллектив, так сказать! Мы с девушками немного в шоке. Мне кажется, он просто на нас накричал? Ок, надо как-то ему осторожно намекнуть, что над мелодичностью пения нужно немного поработать", - шутит хозяйка.
Джек-рассел и Дарина Орлова поют украинскую народную песню:
Певица также опубликовала видео, как поет "Ой, у лузі червона калина". В комментарии к видео, Дарина написала, что четвероногим бек-вокалистам было тяжело сдержаться и она стали подпевать буквально с самых первых нот.
Дарина слова поет "Ой, у лузі червона калина":
Дарина пишет также смешные комментарии под каждым видео. "Периодическое состояние всех украинцев. Знакомо?" - подписала она свою очередную композицию.
О персоне: Дарина Орлова
Дарина Орлова - украинская певица из Харькова. Она ведет свои социальные сети и в блоге показывает в соцсетях жизнь со своими четырьмя собаками породы джек-рассел-терьер.
