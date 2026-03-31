Почему 1 апреля нельзя убивать пауков в доме: какой церковный праздник

1 апреля не рекомендуется убивать пауков, ползающих у входа в дом, ведь они считаются охранниками домашнего уюта и оберегают жилье от проблем.

В среду, 1 апреля, православные верующие чтят память Марии Египетской - одной из самых почитаемых подвижниц христианства. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Святая Мария Египетская считается символом искреннего покаяния, духовного очищения и силы веры. Её жизненный путь служит напоминанием о том, что даже после глубоких заблуждений человек может изменить свою судьбу и обрести связь с Богом.

По преданию, Мария родилась в Египте в IV веке. В юности она вела греховную и распущенную жизнь, долгое время не задумываясь о духовных ценностях. Переломным моментом стало её путешествие в Иерусалим. Там, пытаясь войти в храм Гроба Господня, она столкнулась с невидимым препятствием, которое не позволило ей переступить порог святыни.

Это событие стало для неё глубоким потрясением. Осознав тяжесть своих грехов, Мария искренне раскаялась и решила посвятить жизнь служению Богу.

После этого она отправилась в Иорданскую пустыню, где провела около 47 лет в строгом уединении, молитве и аскезе. В пустыне ее единственным товарищем стал святой Зосима, монах, приносящий ей Святое Причастие. Он также видел ее духовные подвиги.

Приметы 1 апреля

Если на 1 апреля тепло и солнечно - лето будет жарким и сухим.

Холодный, ветреный день сулит позднюю весну и затяжную прохладу.

Дождь или снег 1 апреля - знак того, что лето будет дождливым и урожайным.

Что нельзя делать 1 апреля

В день памяти преподобной Марии Египетской по древним поверьям не стоит переедать - чрезмерное питание может принести негативную энергию. Также не рекомендуют убивать пауков, ползающих у входа в дом, ведь они считаются охранниками домашнего уюта и оберегают жилье от проблем.

Что можно делать 1 апреля

Мария Египетская считается покровительницей кающихся. В этот день православные обращаются к святой с молитвой, прося сил для борьбы с собственными грехами, прощения, а также благословения на чистоту, верность и духовную дисциплину.

По народным традициям, в этот день полезно тщательно вымыть входную дверь и повесить на нее подкову. Считается, что это не только очищает дом от негатива, но и предохраняет его от зла и нечистой силы.

Также стоит прочитать:

