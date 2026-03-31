Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

Кристина Трохимчук
31 марта 2026, 11:26
Андрей Задворный решил публично поблагодарить любимую.
Вы узнаете:

Победитель шоу "Холостячка" Андрей Задворный, который ранее завоевал сердце украинской звезды Златы Огневич, показал миру свою возлюбленную. О переменах в своей жизни он рассказал в Instagram.

Жизнь Задворного кардинально изменилась после начала полномасштабного вторжения. Мужчина принял решение присоединиться к Национальной гвардии Украины и показал себя в военной форме. Ранее Андрей активно занимался волонтерской деятельностью, однако почувствовал, что этого недостаточно.

видео дня
Военнослужащий показал несколько фотографий со своей новой возлюбленной и написал ей несколько теплых слов. Андрей подчеркнул, что девушка поддержала его решение защищать страну, хоть это и приносит ей много беспокойства.

"Благодарю тебя, моя девочка, за поддержку, за то, что ты, несмотря на то, что хотела бы быть рядом, поддерживаешь меня в решении посвятить себя защите Украины", — написал Задворный.

Также победитель "Холостячки" поблагодарил любимую за поддержку и заявил, что чувствует себя очень счастливым.

"Спасибо за то, что могу полагаться на тебя. Хочу, чтобы ты знала, что я счастлив, что встретил тебя, спасибо за это всем высшим силам", — высказался Андрей Задворный.

Почему расстались Злата Огневич и Андрей Задворный

Причиной расставания Златы Огневич и Андрея Задворного стало внезапное исчезновение чувств со стороны мужчины всего через полтора месяца после завершения реалити "Холостячка". Злата, которая искренне полюбила Андрея, тяжело переживала разрыв и публично выразила сожаление о том, что он не проявил честность еще во время съемок, тем самым лишив ее возможности построить отношения с другими участниками.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Оля Цибульская призналась, почему Ирина Билык стала причиной ее разрыва с возлюбленным на полтора года. На заре карьеры Оля, вдохновившись примером одинокой, но успешной Билык, решила, что семья помешает ее пути к славе.

Также Владимир Дантес подогрел слухи о переменах в личной жизни на фоне разговоров о расставании с Дашей Кацуриной. В свежем интервью артист, которого вдохновляет одиночество, заговорил о своей особенной связи с Jerry Heil, подчеркнув их ментальную близость.

Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Злата Огневич новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
11:23Война
09:59Экономика
09:37Война
Популярное

Ещё
Последние новости

11:26

11:23

11:22

11:19

11:11

10:54

10:24

10:08

09:59

09:37

09:22

09:15

09:00

08:45

08:25

08:23

08:10

08:09

07:25

06:35

06:35

05:56

04:41

04:14

03:51

03:20

02:55

02:46

02:03

01:47

01:08

01:00

00:13

00:08

30 марта, понедельник
23:44

23:18

23:13

23:10

22:33

22:12

22:10

21:57

21:51

21:48

21:42

21:26

21:24

21:16

21:02

20:46

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни Лорак
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять