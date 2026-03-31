Мобилизованный победитель "Холостячки" с Огневич впервые показал возлюбленную

Андрей Задворный решил публично поблагодарить любимую.

https://glavred.info/starnews/mobilizovannyy-pobeditel-holostyachki-s-ognevich-vpervye-pokazal-vozlyublennuyu-10753181.html Ссылка скопирована

"Холостячка" со Златой Огневич - Андрей Задворный показал любимую

Вы узнаете:

Где сейчас Андрей Задворный

Как выглядит возлюбленная победителя "Холостячки"

Победитель шоу "Холостячка" Андрей Задворный, который ранее завоевал сердце украинской звезды Златы Огневич, показал миру свою возлюбленную. О переменах в своей жизни он рассказал в Instagram.

Жизнь Задворного кардинально изменилась после начала полномасштабного вторжения. Мужчина принял решение присоединиться к Национальной гвардии Украины и показал себя в военной форме. Ранее Андрей активно занимался волонтерской деятельностью, однако почувствовал, что этого недостаточно.

видео дня

Андрей Задворный мобилизировался / фото: instagram.com, Андрей Задворный

Военнослужащий показал несколько фотографий со своей новой возлюбленной и написал ей несколько теплых слов. Андрей подчеркнул, что девушка поддержала его решение защищать страну, хоть это и приносит ей много беспокойства.

"Благодарю тебя, моя девочка, за поддержку, за то, что ты, несмотря на то, что хотела бы быть рядом, поддерживаешь меня в решении посвятить себя защите Украины", — написал Задворный.

Андрей Задворный - личная жизнь / фото: instagram.com, Андрей Задворный

Также победитель "Холостячки" поблагодарил любимую за поддержку и заявил, что чувствует себя очень счастливым.

"Спасибо за то, что могу полагаться на тебя. Хочу, чтобы ты знала, что я счастлив, что встретил тебя, спасибо за это всем высшим силам", — высказался Андрей Задворный.

Андрей Задворный после расставания со Златой Огневич / фото: instagram.com, Андрей Задворный

Почему расстались Злата Огневич и Андрей Задворный

Причиной расставания Златы Огневич и Андрея Задворного стало внезапное исчезновение чувств со стороны мужчины всего через полтора месяца после завершения реалити "Холостячка". Злата, которая искренне полюбила Андрея, тяжело переживала разрыв и публично выразила сожаление о том, что он не проявил честность еще во время съемок, тем самым лишив ее возможности построить отношения с другими участниками.

Злата Огневич / инфографика: Главред

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Оля Цибульская призналась, почему Ирина Билык стала причиной ее разрыва с возлюбленным на полтора года. На заре карьеры Оля, вдохновившись примером одинокой, но успешной Билык, решила, что семья помешает ее пути к славе.

Также Владимир Дантес подогрел слухи о переменах в личной жизни на фоне разговоров о расставании с Дашей Кацуриной. В свежем интервью артист, которого вдохновляет одиночество, заговорил о своей особенной связи с Jerry Heil, подчеркнув их ментальную близость.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Злата Огневич Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред