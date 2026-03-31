Съемки нового сериала "Лара Крофт" остановили: какая причина

Виталий Кирсанов
31 марта 2026, 13:31
Кратко:

  • Софи Тернер получила травму
  • Актриса играет в картине роль Лары Крофт
  • Съемки сериала на короткое время приостановлены

Съемки нового сериала "Лара Крофт. Расхитительница гробниц" были приостановлены из-за травмы у исполнительницы главной роли. Об этом сообщило издание Independent.

По информации источника, британская актриса Софи Тернер, известная по роли в культовом сериале "Игра престолов", получила "незначительные" повреждения. Характер травм не уточняется.

Представитель студии Amazon MGM Studios, ссылаясь на медиков, отметил, что с нетерпением ждет возобновления производства в ближайшее время.

"Софи Тёрнер недавно получила легкую травму. В качестве меры предосторожности съемки на короткое время приостановлены, чтобы дать ей время на восстановление. Мы с нетерпением ждем возобновления съемок в ближайшее время", – говорится в заявлении Amazon MGM Studios, опубликованном для Entertainment Weekly.

К слову, сама Тернер пока не комментировала свое состояние здоровья.

Сериал "Лара Крофт. Расхитительница гробниц" основан на серии видеоигр, которые были адаптированы в фильмы с участием Анджелины Джоли в начале 2000-х годов. Первая лента "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" собрала вдвое больший бюджет, а сиквел собрал 160 миллионов долларов при бюджете в 95 миллионов.

Кто такая Софи Тернер

Британская актриса Софи Тернер родилась 21 февраля 1996 года. Ее дебют в кино состоялся в 2013 году в фильме "Другая я". В 2015 году сыграла в комедийном боевике "Особо опасна". Наибольшую популярность и признание критиков ей принесла дебютная роль старшей дочери лорда Винтерфелла Эддарда Старка Сансы Старк в телесериале в жанре фэнтези "Игра престолов" (2011-2019) от HBO. За свою игру она получила пять номинаций на "премию Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале", а также была номинирована на премию "Молодой актёр" в категории "Лучшая молодая актриса в телевизионном сериале".

шоу-бизнес Анджелина Джоли Лара Крофт Софи Тернер новости шоу бизнеса новости кино
"Победа невозможна, просто никак": политик рассказал, когда Путин остановит войну

Реклама

Доллар и евро внезапно обвалились: курс валют на 31 марта

Реклама
Реклама
Реклама
