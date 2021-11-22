Путин и Байден проведут встречу и обсудят Украину

Путин и Байден / Reuters

Президент России Владимир Путин обсудит Украину в ходе нового контакта с президентом США Джо Байденом.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, но дата и формат этих переговорив пока неизвестны.

По словам Лаврова, сроки и формат проведения новых переговоров лидеров пока согласуются.

"В ходе очередного контакта между нашими президентами, его время и другие параметры сейчас обсуждаются, несомненно, украинская тема так или иначе возникнет", - сказал Лавров, передает Интерфакс.

Министр при этом отметил, что российская сторона не считает нужным создавать новые форматы по Украине.

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"Есть "нормандский формат" и есть самый главный механизм, который реализует договоренности, заключенные в минском комплексе мер и в последующих решениях", - заявил он.

Вместе с тем, по его словам, в Москве исходят из того, что США "все-таки, может быть, чуть лучше понимают нынешнюю ситуацию" вокруг украинского урегулирования.

"Ну а то, что они могут повлиять на Киев сильнее, чем любой другой - наверное, это ни у кого сомнений не вызывает", - сказал Лавров.

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Как ранее сообщали, в Белом доме не готовы говорить о встрече президента США Джо Байдена с хозяином Кремля Владимиром Путиным в ближайшем будущем. Речь идет, в том числе, и о телефонных переговорах. Не исключено, что Байден поговорит с Путиным в будущем. Об этом заявила пресс-секретарь американской администрации Джен Псаки.

Встреча Байдена и Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков 24 октября сделал заявление о том, что Москва и Вашингтон видят необходимость в проведении встречи президента РФ Владимира Путина и хозяина Белого дома Джо Байдена в ближайшем будущем. По его словам, пока рано говорить об организации переговоров, однако стороны уже в скором времени должны обсудить такой вопрос.

Спикер Кремля Песков 18 ноября сказал, что встреча Путина и Байдена может состояться до конца нынешнего года. Москва видит необходимость в таких переговорах из-за якобы угрозы НАТО у границ российского государства и ситуации с Украиной. Причем, как заявил Песков, встреча может состояться в дистанционном формате.

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