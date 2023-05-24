Путин и Лукашенко еле сдержались: президент Казахстана удивил заявление о Беларуси и РФ

Президент Казахстана Токаев назвал "проблемой" союзное государство Беларуси и России.

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Путин, Лукашенко, Токаев / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает проблемой наличие союзного государства России и Беларуси.

Во время выступления на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума Токаев заявил, что союзное государство создало уникальный прецедент в Евразийском экономическом союзе.

"Создание государства по формуле "две страны − одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - отметил Токаев.

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Он также добавил, что другой уровень интеграции представлен оставшимися членами ЕАЭС - Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном.

"С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Этот вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю... обсудить данную проблему", - уточнил президент Казахстана.

Диктатор Владимир Путин и Александр Лукашенко, сидя в зале, замешкались и не совсем приняли слова Токаева.

Что сказал Токаев на форуме / скриншот

Смотрите видео о том, что сказал Токаев во время Евразийского экономического форума:

Что такое Союзное государство

Союзное государство было создано 8 декабря 1999 года. В него входят только Россия и Беларусь, хотя допускается и присоединение других стран. Там Минск и Москва якобы находятся на равных условиях.

Но, по информации СМИ, Россия при помощи союзного государства хочет взять Беларусь под свой полный контроль и включить ее в свой состав до 2030 года.

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