Путин и Лукашенко еле сдержались: президент Казахстана удивил заявление о Беларуси и РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает проблемой наличие союзного государства России и Беларуси.
Во время выступления на пленарном заседании второго Евразийского экономического форума Токаев заявил, что союзное государство создало уникальный прецедент в Евразийском экономическом союзе.
"Создание государства по формуле "две страны − одно государство" с единым политическим, юридическим, военным, экономическим, валютным, культурным, гуманитарным пространством, с единым союзным правительством, с единым союзным парламентом... И даже ядерное оружие одно на двоих сейчас", - отметил Токаев.
Он также добавил, что другой уровень интеграции представлен оставшимися членами ЕАЭС - Казахстаном, Арменией и Кыргызстаном.
"С этой реальностью нам нужно считаться. Как мы будем работать в этих условиях? Этот вопрос концептуальный. Нам нужно, я думаю... обсудить данную проблему", - уточнил президент Казахстана.
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Диктатор Владимир Путин и Александр Лукашенко, сидя в зале, замешкались и не совсем приняли слова Токаева.
Смотрите видео о том, что сказал Токаев во время Евразийского экономического форума:
Что такое Союзное государство
Союзное государство было создано 8 декабря 1999 года. В него входят только Россия и Беларусь, хотя допускается и присоединение других стран. Там Минск и Москва якобы находятся на равных условиях.
Но, по информации СМИ, Россия при помощи союзного государства хочет взять Беларусь под свой полный контроль и включить ее в свой состав до 2030 года.
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