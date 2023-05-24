Эрдоган откровенно объяснил, почему не вводит санкции против России и Путина

Турецкий президент подчеркнул, что он не будет "следовать указаниям Запада".

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Путин, Зеленский, Эрдоган / Коллаж Главред, фото УНИАН

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что он не будет вводить санкции против России в случае переизбрания на пост президента.

Как пишет Anadolu, Эрдоган пояснил, что его страна "наладила контакты со всеми странами мира", в том числе с Россией.

"Если Турция занимает другое место в мире, если весь мир вспоминает Турцию иначе, если Турция является посредником в российско-украинской войне, это не обычное событие. Если Турция везет черноморское зерно всему миру, вы будете стоять здесь", — сказал Эрдоган.

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Турецкий президент подчеркнул, что он не будет "следовать указаниям Запада", а будет действовать по тому принципу, который был раньше.

По словам Эрдогана, он продолжит поддерживать дипломатические отношения со всеми странами.

"Господину Кемалю (оппоненту Эрдогана на выборах президента в Турции - ред.) неудобно, потому что я встречаюсь с господином Путиным. Он говорит: "Я буду выполнять указания Запада, я буду применять санкции". Вы совсем не разбираетесь в политике, господин Кемаль, ложитесь спать, так в мире политики не делают. Мы лучше всего наладили контакты со всеми странами мира, и мы это делаем. Поскольку это касается Америки, России и всех стран Запада, мы сделали Турцию Турцией в мире в течение 21 года", — уверен он.

Выборы в Турции

Напомним, что ни один из кандидатов в президенты Турции не набрал 50%. По последней информации лидирует действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган с результатом 49.41%.

За три дня до выборов Турции Эрдоган существенно проигрывает главному оппоненту. Эрдоган столкнулся с самым серьезным вызовом за все время своего двадцатилетнего правления.

Ранее сообщали, что у президента Турции Эрдогана случился инфаркт. Как сообщали турецкие СМИ, президент якобы госпитализирован в тяжелом состоянии.

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