Войска, рынки нефти с газом и налоги: Путин и Лукашенко объявили о договоре по Союзному государству

Россия и Беларусь намерены усилить региональную группировку войск Союзного государства.
Президент РФ Владимир Путин и белорусский глава государства Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, на базе которого Москва и Минск запустили 28 программ интеграции, ранее одобренных в сентябре. Документ учитывает главные направления реализации положений договора о создании СГ на 2021-2023 года. При этом государства намерены усилить региональную группировку войск.
Как сообщает РИА Новости, декрет был подписан в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства. На основе данного документа были утверждены все 28 союзных программ, которые ранее одобрили в сентябре, и главные положения Договора о создании СГ на период с 2021 по 2023 годы.
Также известно, что государства утвердили военную доктрину и концепцию миграционной политики. По словам Лукашенко, Минск и Москва собираются усилить региональную группировку войск.
"Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом (президентом России Владимиром Путиным ) и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем", - сказал Лукашенко.
Что предполагает декрет по Союзному государству
- Интеграцию валютных систем
- Общие принципы сбора косвенных налогов
- Борьбу с террористическими угрозами
- Взаимный доступ к государственным закупкам и госзаказам
- Единую макроэкономическую политику
- Интеграцию платежных систем
- Гармонизацию денежно-кредитной политики
- Формирование совместных рынков нефти и газа
Напомним, в начале сентября глава РБ Александр Лукашенко заявлял о планах по обсуждению с президентом РФ Владимиром Путиным 28 программ относительно Союзного государства двух стран. Белорусский непризнанный президент рассчитывал на подписание документов еще в октябре.
Присоединение Беларуси к России
Российский оппозиционный политик Леонид Гозман говорил о том, что глава РФ Владимир Путин изучает два варианта по Беларуси. Первый заключается в назначении Лукашенко на должность в Союзном государстве. Второй – продолжение правления Лукашенко белорусским государством, но уже в условиях аннексии республики Россией.
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что Владимир Путин намерен править Россией еще 12 лет. Чтобы остаться на посту главы государства, он рассматривает возможность присоединения Беларуси.