Войска, рынки нефти с газом и налоги: Путин и Лукашенко объявили о договоре по Союзному государству

Путин и Лукашенко запустили процесс углубленной интеграции России с Беларуси / Reuters

Президент РФ Владимир Путин и белорусский глава государства Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, на базе которого Москва и Минск запустили 28 программ интеграции, ранее одобренных в сентябре. Документ учитывает главные направления реализации положений договора о создании СГ на 2021-2023 года. При этом государства намерены усилить региональную группировку войск.

Как сообщает РИА Новости, декрет был подписан в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства. На основе данного документа были утверждены все 28 союзных программ, которые ранее одобрили в сентябре, и главные положения Договора о создании СГ на период с 2021 по 2023 годы.

Также известно, что государства утвердили военную доктрину и концепцию миграционной политики. По словам Лукашенко, Минск и Москва собираются усилить региональную группировку войск.

"Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом (президентом России Владимиром Путиным ) и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем", - сказал Лукашенко.

Что предполагает декрет по Союзному государству

Интеграцию валютных систем

Общие принципы сбора косвенных налогов

Борьбу с террористическими угрозами

Взаимный доступ к государственным закупкам и госзаказам

Единую макроэкономическую политику

Интеграцию платежных систем

Гармонизацию денежно-кредитной политики

Формирование совместных рынков нефти и газа

Напомним, в начале сентября глава РБ Александр Лукашенко заявлял о планах по обсуждению с президентом РФ Владимиром Путиным 28 программ относительно Союзного государства двух стран. Белорусский непризнанный президент рассчитывал на подписание документов еще в октябре.

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