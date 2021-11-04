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Войска, рынки нефти с газом и налоги: Путин и Лукашенко объявили о договоре по Союзному государству

4 ноября 2021, 18:17
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Россия и Беларусь намерены усилить региональную группировку войск Союзного государства.

Путин Лукашенко
Путин и Лукашенко запустили процесс углубленной интеграции России с Беларуси / Reuters

Президент РФ Владимир Путин и белорусский глава государства Александр Лукашенко подписали декрет Союзного государства, на базе которого Москва и Минск запустили 28 программ интеграции, ранее одобренных в сентябре. Документ учитывает главные направления реализации положений договора о создании СГ на 2021-2023 года. При этом государства намерены усилить региональную группировку войск.

Как сообщает РИА Новости, декрет был подписан в ходе онлайн-заседания Высшего госсовета Союзного государства. На основе данного документа были утверждены все 28 союзных программ, которые ранее одобрили в сентябре, и главные положения Договора о создании СГ на период с 2021 по 2023 годы.

Также известно, что государства утвердили военную доктрину и концепцию миграционной политики. По словам Лукашенко, Минск и Москва собираются усилить региональную группировку войск.

"Как показали последние события, региональная группировка войск Союза является надежным щитом безопасности не только для наших стран, но и всего постсоветского пространства. Мы с президентом (президентом России Владимиром Путиным ) и не прячем наших намерений усиливать эту группировку в будущем", - сказал Лукашенко.

Что предполагает декрет по Союзному государству

  • Интеграцию валютных систем
  • Общие принципы сбора косвенных налогов
  • Борьбу с террористическими угрозами
  • Взаимный доступ к государственным закупкам и госзаказам
  • Единую макроэкономическую политику
  • Интеграцию платежных систем
  • Гармонизацию денежно-кредитной политики
  • Формирование совместных рынков нефти и газа

Напомним, в начале сентября глава РБ Александр Лукашенко заявлял о планах по обсуждению с президентом РФ Владимиром Путиным 28 программ относительно Союзного государства двух стран. Белорусский непризнанный президент рассчитывал на подписание документов еще в октябре.

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Присоединение Беларуси к России

Российский оппозиционный политик Леонид Гозман говорил о том, что глава РФ Владимир Путин изучает два варианта по Беларуси. Первый заключается в назначении Лукашенко на должность в Союзном государстве. Второй – продолжение правления Лукашенко белорусским государством, но уже в условиях аннексии республики Россией.

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков считает, что Владимир Путин намерен править Россией еще 12 лет. Чтобы остаться на посту главы государства, он рассматривает возможность присоединения Беларуси.

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