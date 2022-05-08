Путин не объявит мобилизацию в РФ: Кремль поражения не признает, а более 80% воевать не хотят – МВД

В России не поймут Путина, если он объявит мобилизацию - МВД / Фото УНИАН

Глава РФ Владимир Путин 9 мая не объявит военную мобилизацию в своей стране. Массовый призыв россиян на войну против Украины станет публичным признанием поражения российской армии, на финансирование которой уходит по 100 миллиардов долларов ежегодно. Причем возникнут проблемы с вооружением, военной техникой и едой для новых военных. К тому же, более 80% россиян не хотят воевать, не понимая, зачем они должны участвовать в боевых действиях, когда у страны есть "сильная армия". Об этом заявил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

В эфире 24 канала он привел несколько аргументов относительно того, что мобилизация в РФ 9 мая объявлена не будет. По его словам, Путин неоднократно рассказывал обществу о том, что на обновление армии тратились огромные деньги. Он не сможет объяснить, зачем в такой ситуации нужна мобилизация. Причем учитывая, что на саму Россию никто не нападал.

Читайте такжеРоссия мобилизует еще 20-50 тысяч человек и будет давить на четырех направлениях – Арестович"Ведь он рассказывал, что у них самая лучшая армия, они на ее модернизацию тратили по 100 миллиардов долларов ежегодно. А тут, ой, нужно проводить мобилизацию, при том, что никто не нападал", - полагает Андрусив.

Вторым аргументом он назвал проблемы с обеспечение новых дополнительных войск. У Москвы осталась только старая военная техника, все новые образцы отправлены на войну в Украину.

"Ключевое – это техника. Ее в России еще очень много, но она стара, еще со времен Второй мировой войны. Все современное Путин уже привез в Украину. Поэтому даже если он объявит мобилизацию, ему нужно во что-то снаряжать людей", - сказал Андрусив.

Также он добавил, что и большинство россиян (более 80%) сами не хотят идти на войну, поскольку не понимают, зачем их участие в ситуации, когда у страны есть якобы большая и сильная армия.

"Люди не понимают, почему их должны забирать воевать, когда у них такая большая и сильная армия", - подчеркнул Виктор Андрусив.

Мобилизация в России

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что глава РФ Владимир Путин 9 мая может объявить всеобщую мобилизацию в России. Москва уже проводит скрытые мобилизационные мероприятия и готовится прямо объявить о призыве людей на войну.

Американский военный историк российского происхождения Макс Бут полагает, что Путину не удастся провести мобилизацию в России. Страна призывает около 260 тысяч военных в течение одного года. Однако даже если он отправит в Украину всех военнообязанных, им все равно придется проходить обучение в течение 4 месяцев. Однако даже после этого войска будут низкокачественными и без мотивации.

Военный эксперт Николай Сунгуровский полагает, что власти РФ будут усиливать группировку российских войск на Изюмском направлении. Вряд ли они перебросят свои подразделения на другие направления, поскольку в таком случае они могут потерять Донбасс. Россия может проводить "специальную мобилизацию", однако она обречена на провал – воевать новые военные не хотят, а оснащать их нечем.

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