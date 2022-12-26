Путин не собирается завершать войну: эксперт указал на главный признак

Диктатору РФ лишь нужна оперативная пауза в войне.

Путин не собирается завершать войну, считает военный эксперт/ сайт Кремля, Минобороны РФ

Российский диктатор Владимир Путин не планирует завершать войну против Украины. Ему нужна лишь пауза в войне.

Главным признаком этого является оборонный бюджет страны-агрессора России на 2023 год. Об этом рассказал военный эксперт Института будущего Иван Ступак в эфире телеканала "FREEДОМ".

"Он хочет паузы, войну заканчивать не хочет. Самый важный признак, демонстрирующий то, что Путин не хочет, не планирует завершать эту войну – это военный бюджет Российской Федерации на 2023 год. Всё, что на национальную оборону, на силовые органы – 30% российского бюджета пойдет на войну. То есть какое перемирие, какой мир? Он нацелен только на войну", – отмечает Ступак.

Также он добавил, что российская пропаганда постоянно подстраивается под цели Кремля. Поэтому пропагандисты сейчас пытаются давить на чувство стыда россиян, мол, "кто не защищает родину, тот не достоин быть русским".

В то же время в РФ "расцветают" репрессии. Всех несогласных с войной преследуют, посадить за решетку могут даже за ретвит и перепост в соцсетях. Поэтому россиянам проще "прятать голову в песок", как страусы, и делать вид, что они поддерживают решение российского диктатора Путина.

Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин может приказать уничтожить зенитно-ракетные комплексы MIM-104 Patriot, которые Украина получит от США, запустив по ним иранские ракеты и дроны-камикадзе.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Путину нужно вернуться к реальности. Россия единолично напала на Украину и убивает украинских граждан, Москва не должна выдумывать любых, мол, "объяснений". Оккупант не стремится к переговорам, дело идет к трибуналу.

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