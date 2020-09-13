Путин не верит, что протестующие свергнут Лукашенко - Bloomberg

Хотя Москва и не доверяет Лукашенко, но она не может принять приход оппозиции к власти благодаря уличным акциям.
Глава Кремля Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым он встретится 14 сентября в Сочи.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности.
По информации источников издания, власти России были ошеломлены масштабами белорусских протестов. По их словам, хотя Москва и не доверяет Лукашенко, но она не может принять приход оппозиции к власти благодаря уличным акциям и будет поддерживать его, поощряя шаги в пользу преемственной передачи власти.
"Беларусь имеет огромную важность. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне", — отметил в разговоре с Bloomberg глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.
При этом существует риск того, что "Россия превратит самого дружественного соседа, который у нее есть, в народ, видящий в ней пособника Лукашенко и его авторитаризма", заявил агентству бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис.
Ситуация в Беларуси – о чем говорилось ранее:
- 12 сентября первый президент Украины, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что глава Кремля Владимир Путин не хочет брать на себя такую тяжелую ношу, как президент Беларуси Александр Лукашенко.
- 11 сентября лидер объединенной белорусской оппозиции Светлана Тихановская оценила поддержку Россией режима Александра Лукашенко. Как подчеркнула она в интервью польской Rzeczpospolita, РФ пока умеренно поддерживает Минск. По ее мнению, президент России занял выжидательную позицию.
- 9 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подготовку визита Александра Лукашенко в РФ и рассказал, планируют ли в Кремле поглощение Беларуси со стороны России. "Никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь", - подчеркнул Песков.
- 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности продолжить интеграцию с Россией.
- 8 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, если сегодня Беларусь рухнет, то следующей будет Россия.
- 6 сентября журналист Юлия Латынина заявила, что президент Беларуси Александр Лукашенко может не вернуться после рандеву с лидером России Владимиром Путиным. Но вполне возможно, что он вернется в Минск с российским ОМОНом.