Путин не верит, что протестующие свергнут Лукашенко - Bloomberg

Путин встретится с Лукашенко 14 сентября / Reuters

Глава Кремля Владимир Путин не верит в то, что протестующие сместят президента Беларуси Александра Лукашенко, с которым он встретится 14 сентября в Сочи.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять близких к Кремлю источников на условиях анонимности.

По информации источников издания, власти России были ошеломлены масштабами белорусских протестов. По их словам, хотя Москва и не доверяет Лукашенко, но она не может принять приход оппозиции к власти благодаря уличным акциям и будет поддерживать его, поощряя шаги в пользу преемственной передачи власти.

"Беларусь имеет огромную важность. Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне", — отметил в разговоре с Bloomberg глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

При этом существует риск того, что "Россия превратит самого дружественного соседа, который у нее есть, в народ, видящий в ней пособника Лукашенко и его авторитаризма", заявил агентству бывший посол Великобритании в Беларуси Найджел Гулд-Дэвис.

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