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Сокурсник Путина сказал, как могут убрать президента

28 апреля 2020, 19:37

В РФ могут сказать, что президент удалился в бункер, полагает экс-разведчик.

Путина могут убрать от власти разными способами, полагает его сокурсник – Путин новости
Владимира Путина могут убрать от власти разными способами, считает его сокурсник / Reuters

Сокурсник президента Российской Федерации Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец считает, что главу РФ могут убрать от власти несколькими способами.

Могут сказать, что Путин удалился в бункер или вообще куда-нибудь удалился и издалека наблюдает, возможен инфаркт или еще что-нибудь типа инфаркта, рассказал Швец в интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, вариантов масса, и они даже непринципиальны.

"…желательно, чтобы крови не было", – добавил собеседник.

Экс-разведчик отметил, что ситуация для того, чтобы убрать Путина от власти, "полностью созрела".

Читайте также"Путин все вытоптал": раскрыт интересный факт о политическом поле России"…его отстранение от власти – это способ… решения массы проблем для его ближайшего окружения, которые с Путиным во власти практически не решаются. Или же Путин во власти остается, или же выживает его ближайшее окружение и Россия. Третьего, мне кажется, не дано…", – заявил сокурсник президента. Ранее политолог, социолог и директор социологической службы Украинский барометр Виктор Небоженко спрогнозировал, кто будет руководить Россией вместо Владимира Путина. Эксперт полагает, что президента заменит "политбюро".

Юрий Швец Владимир Путин Алеся Бацман
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