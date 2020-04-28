Сокурсник Путина сказал, как могут убрать президента

Владимира Путина могут убрать от власти разными способами, считает его сокурсник / Reuters

Сокурсник президента Российской Федерации Владимира Путина по институту КГБ, бывший советский разведчик Юрий Швец считает, что главу РФ могут убрать от власти несколькими способами.

Могут сказать, что Путин удалился в бункер или вообще куда-нибудь удалился и издалека наблюдает, возможен инфаркт или еще что-нибудь типа инфаркта, рассказал Швец в интервью журналистке Алесе Бацман.

По его словам, вариантов масса, и они даже непринципиальны.

"…желательно, чтобы крови не было", – добавил собеседник.

Экс-разведчик отметил, что ситуация для того, чтобы убрать Путина от власти, "полностью созрела".

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