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"Путин ослаблен войной": западный чиновник рассказал, стоит ли ждать смены власти в РФ

2 ноября 2022, 23:58

Как отметил чиновник, у россиян не было плана Б – они думали, что это будет очень легко.

'Путин ослаблен войной': западный чиновник рассказал, стоит ли ждать смены власти в РФ
Смена власти в России вряд ли произойдет в ближайшее время / kremlin.ru

Российский диктатор Владимир Путин ослаблен войной против Украины. Однако смена верхушки власти в России вряд ли произойдет в ближайшее время из-за автократического характера ее политической системы.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на западного чиновника.

"Путин был ослаблен этой поистине катастрофической ошибкой. Мы видим, как российские военные унижены Украиной на поле боя", - сказал чиновник на условиях анонимности.

В то же время чиновник отметил, что война укрепила украинскую государственность и побудила к дальнейшему расширению военного альянса НАТО, тем самым ослабив позиции Путина.

"Люди видят, что он совершил большую ошибку. У россиян не было плана Б – они думали, что это будет очень легко", - добавил он.

Кто может быть преемником Путина

Как отметил российский политолог Аббас Галлямов, сын секретаря Совбеза РФ Дмитрий Патрушев является одной из самых реальных кандидатур на место Владимира Путина. По его данным, Патрушев-младший выглядит приемлемой кандидатурой для большинства российских элит.

В то же время российский правозащитник Марк Фейгин говорит, что дочь президента РФ Екатерина Тихонова рассматривается как вероятный преемник Владимира Путина. По его словам, в РФ рассматривают вариант сословной, династической смены элит.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил о том, что президент РФ Владимир Путин живет в ожидании великой победы России над Украиной, после которой он надеется проводить переговоры и диктовать условия прекращения огня.

Путин прекрасно понимает, что у России войска, по сути, больше нет, и ему нужна будет передышка, чтобы собрать новую армию.

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