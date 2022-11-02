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У Путина отказывает память: СМИ сообщили об ухудшении здоровья российского диктатора

2 ноября 2022, 07:17

Президенту РФ становится хуже, он напичкан стероидами и обезболивающими. Врачи пытаются остановить распространение рака поджелудочной железы.

Путин
Путин болен, и его состояние ухудшилось / Фото kremlin.ru

В Кремле тщательно скрывают информацию о состоянии здоровья российского диктатора Владимира Путина, но в СМИ периодически просачиваются данные о болезни президента РФ. Недавно на фото заметили следы вероятно от внутривенных уколов на тыльной стороне ладони Путина, что породило новые разговоры о том, чем он болен.

Как пишет британская газета The Sun, ссылаясь на источники в Кремле, у Путина - онкология. Президент РФ болен раком поджелудочной железы и возможно раком простаты. Также у кремлевского диктатора ранняя стадия болезни Паркинсона.

"Я могу подтвердить, что у него диагностирована ранняя стадия болезни Паркинсона, но она уже прогрессирует", – сообщил инсайдер.

Из-за плохого состояния здоровья Путину постоянно делают инъекции инновационных обезболивающих средств, также его лечат тяжелыми стероидами. Таким образом врачи пытаются остановить распространение рака поджелудочной железы.

"Это не только вызывает сильные боли, у Путина также наблюдается одутловатость лица и другие побочные эффекты, включая провалы в памяти", – информирует источник.

Путин
На руке Путина заметили следы вероятно от внутривенных уколов / скриншот

Путин болен - что известно

В начале октября на саммите в Астане Путин выглядел очен болезненно.

25 октября СМИ писали, что российский диктатор Владимир Путин прошел очередное медицинское обследование, поскольку главу Кремля беспокоят приступы кашля, постоянная тошнота и отсутствие аппетита.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявлял, что сказать точно, что у Путина есть онкология или был инсульт смогут только те, кто постоянно находится с ним рядом. Но точно можно быть уверенным лишь в том, что Путин является душевнобольным человеком с опасным маниакально-депрессивным синдромом.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин страдает опасным заболеванием. Медики у него обнаружили рак крови. Об этом сообщили в СМИ со ссылкой на разговор с олигархом, имеющим тесные связи с властями РФ.

Серьезную болезнь Путина подтвердил и глава Главного управления разведки Украины. По словам Буданова, у российского диктатора одновременно несколько значительных заболеваний, одно из которых - это рак. Кроме того, глава ГУР сообщил, что в РФ уже готовится смена политического руководства.

К слову, кандидат психологических наук Елена Рыхальская заявила, что у президента России Владимира Путина наблюдаются симптомы шизофрении. Психотерапевт считает, что от главы Кремля избавится его же окружение.

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