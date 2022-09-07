У Путина маниакально-дипрессивный синдром, но война не закончится даже после его смерти - Радуцкий

Путин душевнобольной человек с депрессивно-маниакальным синдромом / Коллаж фото УНИАН

Сказать точно, что у российского диктатора Владимира Путина есть онкология или был инсульт смогут только те, кто постоянно находится с ним рядом. Но точно можно быть уверенным лишь в том, что Путин является душевнобольным человеком с опасным маниакально-депрессивным синдромом. Об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, сообщает ТСН.ua.

"Мое мнение, что Путин – это собирательный образ. И мысль, что если его не станет, то война закончится, ошибочна", - добавил Радуцкий.

Он также убежден, что возле Путина стоят люди, которые поддерживают то, что он делает и они могут оказаться "еще хуже".

"Я считаю, что Путин не один таков. Когда его не станет, мы увидим людей еще хуже. Это империя, это страна гэбистов. Вот Великобритания – империя, Дания – королевство, но общих черт с Россией у них нет. Потому говорить, что у Путина имперские амбиции – это выгодная сказочка. Это всеобщая государственная гэбистская философия, и, по моему мнению, там 70-80% таких людей в руководстве страны. К сожалению, у нас много тех, кто на них работал. Частично это известные люди, и в будущем еще узнаем новые", - добавил Радуцкий.

Глава Комитета назвал Россию "коллективным злом", с которым нужно бороться всем миром. Он также сравнил Путина с диктатором в Ираке Саддамом Хусейном, которого казнили. Радуцкий считает, что если после смерти Хусейна люди выдохнули с облегчением, то с Россией и Путиным все совсем иначе.

"Путин заслуживает того, чтобы гореть в аду. Он отдавал команду нападать на нас и ставил подпись. Впрочем, его уничтожение не решит все проблемы. Вот казнь Саддама Хусейна в Ираке – это решило вопрос. Там был один диктатор и несчастные люди, а в России – это коллективная ответственность за зло, которое они нам несут. Даже такой пример, Турция воюет с курдами, я не видел в соцсетях, чтобы обычные турки радовались, когда их ракеты попадают в гражданские. А россияне прямо беснуются, и когда мы умираем, они счастливы. Россия – это коллективное зло, а за коллективным злом нужно бороться всем миром, а не только нашими руками", - сказал Михаил Радуцкий.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что в Британии заметили маниакальные странности в поведении Путина во время встречи с российскими подростками на Камчатке. Он делал неестественные движения ногами, ерзал на стуле и периодически хватался свободной рукой за его подлокотник. Кроме того, выступление Путина было бессвязным и выглядел он неловко, а его ноги дрожали.

Врач-невролог Александра Щебет заметила, что Путина подводят память и критическое мышление, он сам себя выдает неуместными высказываниями. Она считает, что причиной этого мог послужить возраст. Именно с годами в организме ухудшается кровоток, уменьшается эластичность сосудов и усиливается тромбообразование.

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