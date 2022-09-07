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Путин цинично заявил, что РФ "ничего не потеряла с 24 февраля"

7 сентября 2022, 13:46

По данным Генштаба ВСУ, потери российской армии уже перевалили за отметку 50 тыс.

Путин, потери РФ
Путин заявил, что РФ ничего не потеряла со дня полномасштабного вторжения / Коллаж фото Reuters, Радио Свобода, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин, который развязал кровавую войну в Украине, цинично заявил, что с 24 февраля Россия "ничего не потеряла". Об этом сообщает российское пропагандистское издание РИА Новости.

Путин вообще проигнорировал потери российской армии и увидел свои плюсы.

"Уверен, что с 24 февраля РФ ничего не потеряла, но главное приобретение – это укрепление суверенитета. Россия – суверенное государство, мы всегда будем защищать свои национальные интересы, проводя самостоятельную политику", - цинично заявил Путин.

Он также отметил, что хочет якобы "защитить Донбасс" и уверен, что Россию невозможно просто изолировать. Путин вновь набросился на Запад, заявив, что якобы "по указке из Вашингтона" ЕС "приносит себя в жертву ради сохранения диктатуры США".

Стоит напомнить, что по данным Генштаба ВСУ, Российская армия лишь за последние сутки потеряла минимум 460 солдат. Потери оккупантов с начала полномасштабного вторжения в Украину уже перевалили за отметку 50 тыс.

потери РФ
Потери РФ по состоянию на утро 7 сентября 2022 года / Генштаб

Ранее советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что на херсонском направлении оккупанты несут огромные потери. Лишь в результате одного удара, российские военные КамАЗвами вывозили тела ликвидированных вояк.

Министр обороны Британии Бен Уоллес сообщал, что по данным на 24 августа, потери армии РФ уже составили более 80 тыс. оккупантов. Среди них ликвидированы, раненые и те, кто просто сбежал с поля боя. Он отметил, что эти потери более в 5 раз превышают количество потерянных воинов на войне в Афганистане.

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