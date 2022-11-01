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У Путина разразились истерикой: грозятся Британии "ответом" за "теракты" в Крыму и на Севпотоках

1 ноября 2022, 15:19

В директорской Владимира Путина грозятся, что, дескать, "такие действия нельзя оставлять" просто так, и нужно делать какие-то, мол, ответные шаги".

Песков, Британия
У Путина пока не знают, как будут "отвечать Британии" / Коллаж УНИАН, Reuters

Рупор Кремля Дмитрий Песков сделал заявление о том, что, дескать, Россия "не оставит без ответа" якобы участие Великобритании в "атаках", мол, Украины на Черноморский флот РФ в оккупированном Севастополе и взрывах на Северных потоках 1 и 2. Однако, в Москве пока не знают, как будут воплощать свои угрозы.

Как сообщает РБК, в ходе брифинга пресс-секретарь директора России обвинил Британию в якобы участии в "атаках" на корабли Черноморского флота РФ в захваченном Севастополе и взрывах на Северных потоках 1 и 2.

"Руководство и координация операции по атаке Севастопольской бухты осуществлялась британскими консультантами. Это первое. Также имеются данные, что Британия имеет отношение к диверсии, говоря по-русски террористическому акту в отношении жизненно важной энергетической инфраструктуры, причем не российской, здесь очень важно учитывать, международной", - наболтал Песков.

По его словам, "эта информация должна внимательно всеми анализироваться", и Москва рассчитывает, что, мол, "анализ будет проведен".

Россия, дескать, "ответит" на такие "действия", но пока не знает как.

"Такие действия нельзя оставлять просто так. Конечно же мы будем думать над дальнейшими шагами. Безусловно. Без этого никак", - констатировал пресс-секретарь Путина.

Взрывы в оккупированном Севастополе

29 октября в захваченном Россией Севастополе прогремели взрывы. Так называемые местные "власти" заявляли, что корабли Черноморского флота, мол, "отражали атаки беспилотников".

В Сети публиковали кадры предположительного пожара на кораблях оккупантов РФ. Военный журналист Андрей Цаплиенко заявлял, что есть вероятность потопления нескольких российских кораблей в Севастополе.

В командовании ВСУ сказали, что заявление об инциденте с "атакой дронов" на Черноморский флот РФ в оккупированном Севастополе будет позже. В Оперативном командовании Юг не исключили нападения на вражеский флот со стороны "боевых комаров", о которых ранее заявляла российская пропаганда.

В Минобороны России обвинили Украину в якобы "террористической атаке" на корабли Черноморского флота. По словам пропагандиста ведомства агрессора Игоря Конашенкова, "нападать дронами" на корабли оккупантов украинцев научили, дескать, британцы.

Спикер МИД РФ Мария Захарова повторила лживую риторику Конашенкова в адрес Украины и Великобритании. При этом Захарова обвинила Лондон в якобы подготовке и реализации взрывов на Северных потоках 1 и 2.

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