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"Путин, ослабьте петлю на шее Украины": президент Германии обратился к властям РФ

14 февраля 2022, 10:08
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Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ, выступая после своего переизбрания Бундестагом, обратился к президенту РФ Путину насчет украинского вопроса.

Штайнмайер
Франк-Вальтер Штайнмайер / Reuters

Президент Федеральной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к властям России и призвал Кремль немедленно запустить мирное урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает портал "Немецкая волна".

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", — сказал политик, выступая после своего переизбрания Бундестагом.

Население Украины имеет право на жизнь без страха и угроз, право на самоопределение и суверенитет, подчеркнул президент Германии. Тем, кто попытается это разрушить, Германия даст решительный ответ, заявил президент ФРГ.

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Возможное вторжение России в Укараину:

  • Как сообщает со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg, Россия стянула более чем 100 тысяч военных, а также военную технику к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля.
  • То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством Евросоюза и НАТО.
  • Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под этим предлогом вторгнуться в Украину. Также не исключен вариант, в котором главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".
  • Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.

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новости Германии Владимир Путин вторжение России Франк-Вальтер Штайнмайер
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