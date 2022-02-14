"Путин, ослабьте петлю на шее Украины": президент Германии обратился к властям РФ

Франк-Вальтер Штайнмайер / Reuters

Президент Федеральной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к властям России и призвал Кремль немедленно запустить мирное урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает портал "Немецкая волна".

"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", — сказал политик, выступая после своего переизбрания Бундестагом.

Население Украины имеет право на жизнь без страха и угроз, право на самоопределение и суверенитет, подчеркнул президент Германии. Тем, кто попытается это разрушить, Германия даст решительный ответ, заявил президент ФРГ.

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Возможное вторжение России в Укараину: