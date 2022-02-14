"Путин, ослабьте петлю на шее Украины": президент Германии обратился к властям РФ

Франк-Вальтер Штайнмайер, президент ФРГ, выступая после своего переизбрания Бундестагом, обратился к президенту РФ Путину насчет украинского вопроса.
Президент Федеральной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер обратился к властям России и призвал Кремль немедленно запустить мирное урегулирование ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает портал "Немецкая волна".
"Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе", — сказал политик, выступая после своего переизбрания Бундестагом.
Население Украины имеет право на жизнь без страха и угроз, право на самоопределение и суверенитет, подчеркнул президент Германии. Тем, кто попытается это разрушить, Германия даст решительный ответ, заявил президент ФРГ.
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Возможное вторжение России в Укараину:
- Как сообщает со ссылкой на свои источники американское агентство Bloomberg, Россия стянула более чем 100 тысяч военных, а также военную технику к границе с Украиной. Вторжение может начаться уже 16 февраля.
- То же самое, по данным британского издания The Guardian, заявил президент США Джо Байден в телефонном разговоре с руководством Евросоюза и НАТО.
- Издания New York Times и Washington Post сообщили, что Россия может использовать видео, чтобы обвинить Украину в "геноциде русскоязычного населения" и под этим предлогом вторгнуться в Украину. Также не исключен вариант, в котором главари боевиков на Донбассе "призовут Москву вмешаться".
- Группа расследователей Conflict Intelligence Team заявила, что Россия перебрасывает к Украине еще одну танковую армию.
Автор: Дмитрий Видоменко