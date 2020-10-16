Путин поручил Лаврову оформить ядерную сделку с США

Владимир Путин / Reuters

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.

Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

"Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода. Все предыдущие годы Договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями", — заявил Путин.

Руководитель РФ подчеркнул ‒ у России появились новые системы вооружения, а у США ‒ нет, "во всяком случае, пока".

"В этой связи у меня есть предложение, а именно – продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода", — сказал Путин.

Выполнение своих указаний президент РФ поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову.

"Сделаем все как можно скорее", ‒ сказал главный российский дипломат.

Читайте такжеВ Кремле оценили желание Трампа срочно заключить с Россией ядерную сделку

Ядерная сделка США и России - что было ранее: