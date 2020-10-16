Путин поручил Лаврову оформить ядерную сделку с США

Президент РФ провел очередное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны.
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.
Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"Это было бы в высшей степени печально, если бы Договор вообще прекратил существование и не был бы замещен другим основополагающим документом подобного рода. Все предыдущие годы Договор СНВ-3 работал, работал исправно, выполнял свою фундаментальную роль ограничителя, сдерживания гонки вооружений, контроля над вооружениями", — заявил Путин.
Руководитель РФ подчеркнул ‒ у России появились новые системы вооружения, а у США ‒ нет, "во всяком случае, пока".
"В этой связи у меня есть предложение, а именно – продлить действующий Договор без всяких условий хотя бы на год, с тем чтобы иметь возможность провести содержательные переговоры по всем параметрам тех проблем, которые регулируются договорами подобного рода", — сказал Путин.
Выполнение своих указаний президент РФ поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову.
"Сделаем все как можно скорее", ‒ сказал главный российский дипломат.
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Ядерная сделка США и России - что было ранее:
- В западной прессе появилась информация о том, что президент США Дональд Трамп незадолго до президентских выборов планирует подписать с Россией договор СНВ-3. Предполагается, что стороны достигли принципиальной договоренности по данному вопросу.
- Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что данная тема действительно является приоритетной для Москвы. Однако сейчас пока рано говорить о достижении компромисса с Вашингтоном.
- Президент РФ Владимир Путин 25 сентября выступил с заявлением, в рамках которого призвал США подписать соглашение с Россией о невмешательстве во внутриполитические процессы двух стран и запрете на использование методов информационной войны.