"Путин разорвал Минские соглашения в клочья": постпред США в ООН анонсировала новые меры против РФ

Линда Томас Гринфилд / Фото Reuters

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас Гринфилд назвала нонсенсом введение в ОРДЛО российских войск как "миротворцев". Уже сегодня США объявят о дополнительных санкциях против РФ.

"Путин заявил, что разместит российские войска в этих регионах (ОРДЛО – ред.). Он назвал их миротворцами. Это нонсенс. Мы знаем, кто они на самом деле", - заявила Гринфилд на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, передает Укринформ.

По ее словам, "Путин разорвал Минские договоренности на куски". Он тестирует международную систему, проверяет решимость Объединенных Наций, а также смотрит, как далеко ему разрешат зайти.

"Завтра Соединенные Штаты введут другие меры, чтобы привлечь Россию к ответственности за это очевидное нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметила дипломат.

Гринфилд призвала все международное сообщество отреагировать на действия Кремля сейчас, иначе цена со временем будет расти.

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"Очевидная атака России на суверенитет и территориальную целостность Украины неспровоцирована. Эта атака на статус Украины как члена ООН является нарушением основных принципов международного права, и это противоречит нашему Уставу", - подчеркнула посол.

При это постпред США в ООН добавила, что российские власти продолжают создавать поводы для дальнейшего вторжения в Украину. Последствия этих действий будут распространяться далеко за пределы Украины.

"По сути, Путин хочет, чтобы мир вернулся в прошлое, во времена создания ООН, во времена, когда империи устанавливали правила для мира. Но остальной мир идет вперед. Сейчас не 1919 год, сейчас 2021 год", - подчеркнула Линда Томас Гринфилд.

Как сообщал Главред, после того как президент РФ Владимир Путин признал "независимость" так называемых "ДНР" и "ЛНР" рано утром 22 февраля собрался Совет безопасности ООН.

На заседании СБ ООН выступил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он заявил, что Украина не боится и никому ничего не отдаст.

Постоянный представитель России Василий Небензя, который был председательствующим на заседании Совбеза ООН, закрыл его — без голосования или резолюций.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".

Жители оккупированного Донецка сообщили, что поздно вечером 22 февраля центру Донецка прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский после срочного заседания СНБО обратился к украинцам:

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