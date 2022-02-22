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"Кто станет следующим?": постпред Украины выступил на Совбезе ООН после признания Путиным "ЛДНР"

22 февраля 2022, 07:28
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Сергей Кислица заявил, что Украина не боится и никому ничего не отдаст, и добавил, что все страны ООН оказались под угрозой нападения.

Кислица, совбез ООН
Сергей Кислица выступил на заседании Совбеза ООН / Фото Reuters

После того как президент РФ Владимир Путин признал "независимость" так называемых Донецкой и Луганской "народных республик" рано утром 22 февраля собрался Совет безопасности ООН для обсуждения этого вопроса.

Постоянный представитель России Василий Небензя, который был председательствующим на заседании Совбеза ООН, закрыл его без голосования или резолюций.

На заседании СБ ООН выступил постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. Он заявил, что вирус, от которого пострадала ООН, распространяется Кремлем.

"Теперь я сниму свою медицинскую маску. Я в маске не из-за болезни – мы все вакцинированы против COVID-19. Это из-за вируса, против которого пока нет вакцины. Вируса, бьющего по ООН. Вируса, распространяемого Кремлем", - сказал дипломат.

Кислица отметил, что все страны ООН оказались под угрозой нападения.

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Представитель Украины в ООН назвал признание самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" выходом России из Минских соглашений и призвал членов Организации Объединенных Наций выполнить свою миссию, чтобы защитить Украину.

"Мы на своей территории. Мы никому ничего не должны. Мы никому ничего не отдадим", — сказал Кислица.

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"Слово в слово скопировали. Никакого творчества. Копировальный аппарат хорошо работает", — добавил Кислица, демонстрируя членам Совбеза ООН одинаковые куски текста, которые были выделены в обоих заявлениях.

Сергей Кислица
Сергей Кислица / Фото ООН

"Кто станет следующим? Это открытый вопрос", — сказал украинский дипломат.

Представитель России Василий Небензя (и по совместительству – глава Совбеза) выступил после большинства стран, которые осудили действия РФ. Он повторил типичные российские заявления. Мол, нужно "заставить Украину прекратить стрелять", а решение признать боевиков отвечает стремлениям русского народа.

Путин признал "ЛДНР"

21 февраля 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР" и подписал с главарями боевиков "договоры о дружбе".

Также Путин отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Глава Кремля также считает, что вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России.

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости "ДНР" и "ЛНР" поддержали Абхазия, Южная Осетия, Венесуэла, Куба и Никарагуа.

Путин после признания "ДНР" и "ЛНР" подписал указ о введении российских войск на оккупированный Донбасс. Речь идет якобы "миротворцах".

Жители оккупированного Донецка сообщили, что поздно вечером 22 февраля центру Донецка прошла огромная колонна военной техники, танков в северо-западном направлении, к линии соприкосновения с силами Вооруженных сил Украины.

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