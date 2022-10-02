УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Путин устроил чистки: выгнал командующего округом за провалы в Украине

2 октября 2022, 16:59

Новым командующим ЗВО вместо Александра Журавлева стал генерал-лейтенант Роман Бердников.

Путин устроил чистки: выгнал командующего округом за провалы в Украине
Александр Журавлев

Командующий Западным военным округом РФ Александр Журавлев был снят со своей должности после провальных действий в ходе войны в Украине.

Ему уже нашли замену. Об этом сообщает расследовательское сообщество InformNapalm.

При этом расследователи основываются на данных российских реестров о Западном военном округе.

По ИНН видно, что Журавлев больше не возглавляет ЗВО РФ.

Добавим, что новым командующим ЗВО указан генерал-лейтенант Роман Бердников.

Путин устроил чистки: выгнал командующего округом за провалы в Украине
/ t.me/informnapalm

Напомним, ранее Путин устроил "чистки" среди генералитета. Он уволил двух командиров военных округом на фоне провала в войне против Украины. Было принято решение отстранить командира Западного военного округа генерала-полковника Алексея Журавлева и командира Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что в РФ идут "чистки" военного руководства, отвечающего за войну в Украине. В России отстранили командующего "элитной" первой танковой армией, которая воевала на Севере и близ Изюма в Харьковской области.

Другие новости:

Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:28

Леся Никитюк заголила грудь в неприличном декольте в объятиях шикарного блондина

17:22

В Украине разгуляется стихия: синоптики рассказали, когда ударит штормВидео

16:59

Путин устроил чистки: выгнал командующего округом за провалы в УкраинеВидео

16:59

"Мы поддерживаем политику открытых дверей НАТО": в США назвали условие вступления Украины в НАТОВидео

16:53

Белла Хадид вышла топлес на подиум: модель произвела фурор голым платьем из необычного материалаВидео

Реклама
16:42

"Я не могу простить": Киркоров разрыдался у гроба Моисеева и сделал признание

16:33

"Позорище, полный бред": оккупанты жалуются на металлолом вместо танковВидео

16:31

"Наши прогнозы сбылись": Путин уже не контролирует ситуацию в стране - АрестовичВидео

16:19

Ремонт влетит в копейку: как нельзя использовать микроволновку

16:08

Жесткий октябрь ждет Украину: астролог назвала даты, когда будут самые ужасающие дниВидео

16:04

Андрей Пионтковский. Путин в полном отчаянииВидеоблоги

15:48

РФ нарвется на мощную ответку Запада в случае применения ядерного оружия – ГончарВидео

15:09

Приметы на 3 октября: какие 2 вещи категорически запрещено делать, чтобы в дом беду не принестиВидео

15:08

Папа Римский призвал Путина прекратить насилие и смерти в Украине и не допустить ядерной войныВидео

15:01

Заливаются водкой прямо на плацу: в Сети показали подготовку путинских "чмобиков"Видео

14:53

Украинские военные полностью зачистили Лиман - ЗеленскийВидео

14:32

ВСУ пошли вперед: взорван штаб РФ в Бериславе, уничтожены оккупанты в ХерсонеВидео

14:23

Ничего не получат даже родные: стало известно кому покойный Моисеев завещал все свое имущество

14:08

Скандальная конгрессвумен Спартц проголосовала против выделения США $12,3 млрд УкраинеВидео

14:04

Потап рассказал, о чем писал ему сын в первые дни войны из подвала: "Как это выдержать?"Видео

Реклама
14:01

ВСУ освободили еще один населенный пункт в Херсонской областиВидео

13:36

Что вы увидели первым: тест по картинке определит насколько вы психически сильный человек

13:34

Уникальный джем на зиму от простуды и болезней: простой рецепт для домашней аптечкиВидео

13:07

"Не тот человек, который за себя выдает": в разведке рассказали об исчезновении настоящего Путина

13:00

Гороскоп на завтра 3 октября 2022: Львам – предательство, Девам – зависть, Стрельцам – деньги

12:58

ВСУ пойдут на Россию и Беларусь, если Путин посмеет нанести ядерный удар по Украине – СоскинВидео

12:47

Девять стран НАТО поддержали вступление Украины в АльянсВидео

12:12

Магазинный или развесной: как выбрать качественный творог

11:59

Путин не будет применять по Украине стратегическое ядерное оружие - ГончарВидео

11:47

В России уже готовят отстранение Путина от власти – ГУРВидео

11:45

Обстрел колонны в Запорожье: танцор Натальи Могилевской получил серьезные ранения и лишился материВидео

11:31

Превращаются в жестких тиранов: имена мужчин, от которых после свадьбы захочется сбежать

11:11

Оккупанты атаковали Николаевщину дронами-камикадзе и С-300: много раненых, есть погибшиеВидео

10:52

Россия потерпела удар в Лимане, новые потери территорий усилят критику – разведка БританииВидео

10:19

"Замаливаю грехи": Пресняков не уследил за внуком Пугачевой

09:55

Приметы на 2 октября: какие 3 вещи нужно сделать, чтобы привлечь невероятный успех и здоровьеВидео

09:42

ФСБ была категорически против, но Путин настоял на обмене защитников Мариуполя на Медведчука – WPВидео

09:34

Путин уже сбежал в бункер: эксперт рассказал об ответе США и Великобритании на ядерные угрозы КремляВидео

08:46

64 "двухсотых" и 16 сожженных танков: авиация и артиллерия ВСУ сократили популяцию россиян на юге

08:28

ВСУ добиваются успеха на поле боя, после освобождения Лимана войскам РФ будет сложно – ПентагонВидео

Реклама
08:25

Попытка легализовать украденное, или Почему засуетился Путинмнение

08:21

"Защищал свою родину и не прогнулся": рыдающий балерун Полунин обиделся на РоссиюВидео

07:36

Путин отказывается от "обороны" Луганщины и стремится удержать Херсонщину с Запорожчиной – ISW

07:33

С Днем уролога – прикольные открытки и поздравленияФото

06:26

Путину нужно большое количество жертвмнение

05:30

Гороскоп на октябрь 2022 для Рыб: к чему готовиться во второй месяц осени

05:00

Армия Украины до конца 2022 сможет зайти в Крым, если посыпятся войска России – генерал СШАВидео

05:00

Угроза ядерного удара: зачем принимать йодид калия и в каких дозах

03:30

Ворвется бабье лето: украинцев удивили прогнозом и назвали сроки резкого потепленияВидео

02:14

"Растеряла остатки мозгов и морали!": россияне решили добить упавшую на пол Волочкову

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Арестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новости
Война в Украине
Переговоры Украина РоссияКогда закончится война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюда
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять