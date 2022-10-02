Путин устроил чистки: выгнал командующего округом за провалы в Украине

Новым командующим ЗВО вместо Александра Журавлева стал генерал-лейтенант Роман Бердников.
Командующий Западным военным округом РФ Александр Журавлев был снят со своей должности после провальных действий в ходе войны в Украине.
Ему уже нашли замену. Об этом сообщает расследовательское сообщество InformNapalm.
При этом расследователи основываются на данных российских реестров о Западном военном округе.
По ИНН видно, что Журавлев больше не возглавляет ЗВО РФ.
Добавим, что новым командующим ЗВО указан генерал-лейтенант Роман Бердников.
Напомним, ранее Путин устроил "чистки" среди генералитета. Он уволил двух командиров военных округом на фоне провала в войне против Украины. Было принято решение отстранить командира Западного военного округа генерала-полковника Алексея Журавлева и командира Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщал, что в РФ идут "чистки" военного руководства, отвечающего за войну в Украине. В России отстранили командующего "элитной" первой танковой армией, которая воевала на Севере и близ Изюма в Харьковской области.
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