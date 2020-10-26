Путин уволил силовика, провалившего отравление Навального – СМИ

Навальный / instagram.com/navalny

Президент РФ Владимир Путин уволил первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова, это кадровое решение связывают с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, которого немецким врачам удалось спасти от смерти.

Как сообщает в сюжете ТСН, в России распространили информацию, что Смирнов ушел в отставку из-за возраста, поскольку ему недавно исполнилось 70 лет.

По информации западных изданий, служба по защите Конституционного строя, которую он возглавлял, вероятно, причастна к отравлению российским веществом из группы Новичок Навального.

Оппозиционеру удалось выжить, поэтому обозреватели, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что отставка Смирнова связана с этой ситуацией. Операцию Путин посчитал неудавшейся, поэтому решил уволить силовика.

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Отравление Навального