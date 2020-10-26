Путин уволил силовика, провалившего отравление Навального – СМИ

Должности лишился один из сотрудников ФСБ.
Президент РФ Владимир Путин уволил первого заместителя директора ФСБ Сергея Смирнова, это кадровое решение связывают с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, которого немецким врачам удалось спасти от смерти.
Как сообщает в сюжете ТСН, в России распространили информацию, что Смирнов ушел в отставку из-за возраста, поскольку ему недавно исполнилось 70 лет.
По информации западных изданий, служба по защите Конституционного строя, которую он возглавлял, вероятно, причастна к отравлению российским веществом из группы Новичок Навального.
Оппозиционеру удалось выжить, поэтому обозреватели, ссылаясь на собственные источники, утверждают, что отставка Смирнова связана с этой ситуацией. Операцию Путин посчитал неудавшейся, поэтому решил уволить силовика.
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Отравление Навального
14 октября издание The New York Times сообщило, что 6 высокопоставленных российских чиновников, которые предположительно причастны к отравлению Новичком лидера оппозиции Алексея Навального, будут наказаны Евросоюзом и попадут под санкции.
14 октября отравленный Новичком российский оппозиционер Алексей Навальный назвал сумму лечения в немецкой клинике "Шарите" и рассказал, кто оплатил счет.
12 октября главы МИД Европейского Союза одобрили предложение Франции и Германии по санкциям в отношении российских чиновников и организаций, обвиненных в отравлении лидера оппозиции Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) заявила, что ее анализ подтвердил, что в образцах крови и мочи Алексея Навального есть токсичные химикаты.