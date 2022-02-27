Путин уже использовал две трети военной силы для вторжения в Украину - CNN

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Владимир Путин использовал две трети общей боевой мощи России, которую он применил для вторжения в Украину. По оценкам Министерства обороны США, по Украине запустили более 320 ракет, сообщает CNN.

Это "по-прежнему означает, что у него есть треть за пределами Украины, что немаловажно", заявил журналистам в воскресенье высокопоставленный представитель Министерства обороны США.

По оценкам США, "по состоянию на сегодня утром" российские силы "запустили более 320 ракет".

По словам чиновника, большинство из этих ракет являются "баллистическими ракетами малой дальности".

Как сообщалось, что Беларусь начинает вторжение в Украину. Подразделения белорусских сил спецопераций готовятся к воздушному десанту в нашу страну. Локации высадки десанта – Киевское и Житомирское направления.

Ранее Директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак отмечал, что если Путин завязнет в Украине больше, чем на неделю, для него это будет огромной проблемой.

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