Путин заявил, что напряженные отношения между Россией и НАТО угрожают Европе

Путин рассказал, что угрожает Европе / Reuters

В понедельник, 26 октября, президент России Владимир Путин сделал заявление об обстановке в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). В частности, глава Кремля отметил, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО угрожает общеевропейской безопасности.

"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - цитирует Путина сайт Кремля.

По словам Путина, Россия готова отказаться от развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.

"В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.

Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - сказано в сообщении.

Глава Кремля отметил, что Россия предлагает всем рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей в сфере РСМД.

"В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области. Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)", - сказал президент России.

Резюмируя, Путин подчеркнул, что Российская Федерация готова "в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД".

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