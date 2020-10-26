Путин заявил, что напряженные отношения между Россией и НАТО угрожают Европе

По словам Путина, Россия готова отказаться от развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.
В понедельник, 26 октября, президент России Владимир Путин сделал заявление об обстановке в Европе в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). В частности, глава Кремля отметил, что напряженность в отношениях между Россией и НАТО угрожает общеевропейской безопасности.
"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия-НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - цитирует Путина сайт Кремля.
По словам Путина, Россия готова отказаться от развёртывания в европейской части страны ракет 9М729 при условии встречных шагов со стороны НАТО.
"В этом контексте мы подтверждаем приверженность ранее объявленному Российской Федерацией мораторию на развертывание РСМД наземного базирования, пока в соответствующих регионах не появятся ракетные вооружения аналогичных классов американского производства.
Мы также считаем, что не утратил актуальность наш призыв к странам НАТО рассмотреть возможность объявления встречного моратория", - сказано в сообщении.
Глава Кремля отметил, что Россия предлагает всем рассмотреть конкретные варианты взаимных верификационных мер для снятия имеющихся озабоченностей в сфере РСМД.
"В частности, речь могла бы идти о мерах проверки в отношении комплексов "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк-41 на базах США и НАТО в Европе, а также ракет 9М729 на объектах Вооруженных Сил Российской Федерации в Калининградской области. Целью верификационных мероприятий стало бы подтверждение отсутствия на охваченных договоренностями объектах наземных РСМД, а также вооружений, по характеристикам и классификации которых стороны не смогли договориться (российская ракета 9М729)", - сказал президент России.
Резюмируя, Путин подчеркнул, что Российская Федерация готова "в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД".
Гонка вооружений – о чем сообщалось ранее:
- 22 октября страны-члены НАТО приняли коллективное решение об усилении коллективной системы противоракетной и противовоздушной обороны, которая станет ответом на масштабное увеличение ядерных потенциалов России.
- 19 октября в Кремле выразили надежду, что контакты с США будут продолжены несмотря на отказ Белого дома продлить на год Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) без дополнительных условий, как предложил Владимир Путин.
- 17 октября Вашингтон отверг предложение главы Кремля Владимира Путина продлить договор, срок которого истекает в феврале 2021 года, не менее чем на год.
- 16 октября президент РФ Владимир Путин предложил продлить договор с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) безо всяких условий ‒ сроком не менее, чем на один год.