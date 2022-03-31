Путина не полностью информируют о ходе войны России против Украины – Пентагон

Владимир Путин и Сергей Шойгу / Фото Reuters

Президент России Владимир Путин не был полностью информирован своим министерством обороны о каждом шаге в ходе российского вторжения в Украину.

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби во время брифинга в Пентагоне в среду, 30 марта. При этом он не сообщил никаких подробностей, которые привели к такой оценке, передает CNN.

По словам представителя Пентагона, у США нет доступа ко всей информации, которую Путин получил, или к каждому разговору, который у него был, но он сказал, что согласен с основным выводом прессы о том, что Путин не был полностью проинформирован его Минобороны о ситуации в Украине.

Ранее в среду в CNN сообщали, что официальный представитель США заявил, что США считают, что Путина "дезинформируют" его советники о том, насколько плохо российские военные действуют в Украине и о влиянии санкций на российскую экономику.

"Я видел эти сообщения в прессе, приписываемые официальному лицу США, и мы согласны с основным выводом, но мы не собираемся вдаваться в подробности", — сказал Кирби.

Как сообщал Главред, ранее СМИ заметили, что российский министр обороны Сергей Шойгу не появляется на публике длительное время.

В последний раз Шойгу появлялся в российских новостях 11 марта, когда он встретился с турецким коллегой Хулуси Акмаром. В тот же день Минобороны РФ рассказывало, что министр обороны страны-агрессора посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрика, где вручал награды российским оккупантам за участие в войне в Украине.

Позже в Сети всплыла информация о резком ухудшении состояния здоровья министра обороны страны-агрессора Сергея Шойгу, а также Игоря Костюкова ‒ руководителя Главного управления Генштаба ВС РФ.

В конце марта в Минобороны РФ издали приказ о том, что до 30 марта необходимо ежедневно публиковать фото и текстовые материалы, из которых следует, что Шойгу находится на рабочем месте и руководит "спецоперацией в Украине". Документ подписал временно исполняющий обязанности министра обороны генерал Армии Булгаков.

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