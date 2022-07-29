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"Путинский режим отравляет своим гниением": в РФ стремительно сокращается население

29 июля 2022, 23:53

В период с января по май 2022 года в РФ уменьшилось количество жителей на 430,3 тысячи человек.

Россия, россияне, война в украине, война
Россиян становится все меньше - Росстат / Reuters

На фоне войны в Украине, демографическая ситуация в России стремительно катится в пропасть - статистика фиксирует уменьшение численности населения до 145,1 миллиона человек, что является минимумом с момента оккупации украинского Крыма и ОРДЛО, сообщает Росстат в ежемесячном докладе "О социально-экономическом положении".

Известно, что в период с января по май 2022 года в РФ уменьшилось количество жителей на 430,3 тысячи человек.

Об еще десятках тысяч россиян, ликвидированных в Украине на захватнической войне, в докладе, что не удивительно, ни слова.

Российские статисты сообщают, что за два с половиной года население РФ сократилось на 1,62 миллиона человек.

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Как обращают внимание в Центре стратегических коммуникаций SPRAVDI, таким образом было ликвидировано 2/3 "прироста", возникшего после добавления в статистику 2,4 миллиона жителей оккупированного Крыма.

А без учета захваченного украинского полуострова численность населения РФ находится сейчас около исторических минимумов, зафиксированных в 2008 году - 142,7 миллиона человек.

Причины спада количества населения в РФ:

  • ситуация с эмиграцией и рост смертности, что является ответом на террор и "закручивание гаек" внутри России, а также последствиями медицинского обеспечения.
  • россияне не хотят рожать детей в подобной атмосфере, когда нет уверенности в завтрашнем дне.

"Путинский режим умирая сам, отравляет своим гниением и разложением окружающее пространство. Режим так просто не умрет, а будет пытаться втягивать в свой склеп как можно больше людей. Живущих и тех, кто еще не родился", - указывается в публикации.

Напомним, ранее российский политолог Андрей Пионтковский заявил - новый план российского диктатора Владимира Путина в отношении Украины заключается в уничтожении украинского государства, путем принуждения к подписанию мирного соглашения под давлением Италии, Германии и Франции.

Политолог говорит, что если Кремль сможет навязать Парижу, Берлину и Риму такой сценарий, Украина может столкнуться с большим политическим расколом, который будет играть на руку диктатора.

До того, в американском издании Politico опубликовали статью под названием "Лидеры Европы теряют ключ к Украине". В ней говорилось о том, что неудачи, которые терпит Россия на фронте, могут привести к итоговой победе Киева над Москвой.

В связи с этим ряд политиков на Западе обеспокоились таким вариантом развития событий, так как они надеются возобновить энергетические связи с РФ и боятся ядерной эскалации.

Некоторые из них, как утверждали журналисты, выступают за завершение войны с "сохранением лица Москве". Даже в том случае, если Украине придется отдать за это территории.

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