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Раздор в окружении Путина: пресс-секретаря президента РФ Пескова бросила жена

29 июня 2022, 12:39

Они были женаты 7 лет, однако после постоянных измен Пескова его жена решила от него уйти.

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Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова бросила супруга Татьяна Навка/ Коммерсантъ

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков уже много месяцев пытается прикрывать преступления РФ в Украине и защищать своего "начальника". А тем временем стало известно, что личная жизнь Пескова дала трещину.

Появилась информация, что от прессекретаря Путина ушла его жена Татьяна Навка. Об этом сообщил Telegram-канал GeneralSVR(reserv).

Говорят, она его бросила из-за постоянных измен.

"На фоне постоянных измен прессекретаря президента России Дмитрия Пескова, его жена Татьяна Навка анонсирует разрыв отношений. Это, конечно, не раскол элит, но раздор в элитах тоже по меньшей мере интересен", – говорится в сообщении на канале.

От Пескова ушла жена
От Пескова ушла жена / скрин

Песков женился на Навке в 2015 году. В Сети уже не раз появлялись слухи, что якобы пара разводится. Такие слухи были порождены тем, что они редко появлялись вместе на публике, хотя раньше регулярно это делали.

У пары есть общая дочь Надежда.

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Песков и Навка поженились в 2015 году/ Instagram

Татьяна Навка родилась в украинском городе Днепропетровске (ныне Днепр) и была чемпионкой Украины среди юниоров по фигурному катанию. До того, как познакомиться с Песковым, она часто меняла мужчин и даже забирала некоторых из них из семей.

Напомним, накануне в Кремле заговорили об окончании войны против Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков озвучил наглые условия. Он заявил, что Украина может закончить войну до конца суток, если сложит оружие и капитулирует.

У Зеленского отреагировали на ультиматум Кремля об окончании войны. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что не Украина начала эту войну. Россия действительно может завершить войну в Украине в любой момент, если ее руководство вдруг станет адекватным и прекратит обстреливать украинские города, сказал он.

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