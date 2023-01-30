РФ "больше не будет унижена": перед вторжением в Украину Герасимов угрожал Уоллесу

Бен Уоллес 11 февраля посетил Москву, чтобы встретиться с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Валерий Герасимов, Владимир Путин и Сергей Шойгу / kremlin.ru

Стали известны новые подробности переговоров между представителями РФ и Великобритании накануне российского вторжения в Украину.

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил министру оборону Великобритании Бену Уоллесу, что Россия "больше никогда не будет унижена". Об этом глава британского оборонного ведомства рассказал в документальном фильме BBC Путин против Запада.

Уоллес уточнил, что 11 февраля он посетил Москву, чтобы встретиться с главой минобороны РФ Сергеем Шойгу.

При этом в Москве британский министр получил заверения, что Россия не собирается вторгнуться в Украину.

Однако обе стороны знали, что это ложь, пишут британские журналисты.

По словам Уоллеса, встреча была как "демонстрацию запугивания или силы, то есть: я собираюсь солгать тебе, ты знаешь, что я лгу, и я знаю, что ты знаешь, что я лгу, и я все еще буду лгать тебе".

"Я думаю, что речь шла о том, чтобы сказать: "Я могущественный", — пояснил он.

После окончания встречи Герасимов сказал, что "никогда больше мы не будем унижены", добавил Уоллес.

Ранее экс-премьер Великобритании Борис Джонсон рассказал, что накануне вторжения России в Украину российский диктатор Владимир Путин во время телефонного разговора угрожал ракетным ударом.

Телефонный разговор состоялся в феврале 2022 года, а комментарий Путина прозвучал после предупреждения Джонсона о том, что война в Украине будет иметь катастрофические последствия.

Напомним, Борис Джонсон назвал украинского лидера Владимира Зеленского "очень смелым парнем". Он предположил, что без Зеленского история войны России против Украины могла быть другой.

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