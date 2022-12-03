РФ должна прекратить войну в Украине: в Госдепе озвучили условия для переговоров Байдена и Путина

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал возможность переговоров Байдена и Путина / Reuters

Президент США Джо Байден будет готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров о мире в Украине, если Россия продемонстрирует готовность положить конец войне.

Об этом заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс на брифинге 2 декабря.

"То, что сказал президент Байден, - это если Путин готов прекратить эту войну в Украине, мы со своей стороны готовы присоединиться к дипломатии. Включая возможные переговоры (Байдена, - ред.) с Путиным", - отметил дипломат.

Прайс подчеркнул, что в то же время Соединенные Штаты будут проводить такие переговоры в тесной координации с союзниками по НАТО и Киевом.

"Ничего об Украине без Украины", - озвучил американский чиновник основной принцип переговоров.

Прайс также добавил, что США никогда не признают попыток незаконной аннексии Россией украинских территорий, оккупированных после 2014 года.

Однако, по его словам, Москва сейчас очень четко дает понять, что не настроена на конструктивный диалог и дипломатию.

"Поэтому вместе с нашими партнерами и союзниками мы сосредоточены на том, чтобы привлечь РФ к ответственности за ее злодеяния, поддержать Украину в усилиях защититься от агрессии, а также уменьшить для остального мира влияние войны, развязанной Путиным", - резюмировал представитель Госдепа.

Возможные переговоры Байдена и Путина

1 декабря президент США Джо Байден заявил о готовности к переговорам с российским диктатором Владимиром Путиным, однако есть одно условие. Глава Кремля должен показать интерес к скорейшему окончанию войны в Украине и вывести свои войска.

"Я готов поговорить с господином Путиным, если он действительно проявит интерес к тому, чтобы положить конец войне. Но, похоже, он этого делать не собирается", - отметил лидер США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность переговоров Байдена и Путина. По его словам, в РФ не готовы принять условия Вашингтона. В частности, Россия не планирует забирать свои войска с территории Украины.

"США по-прежнему не признают новые территории в составе РФ, и конечно это существенно осложняет поиск почвы для взаимного обсуждения", - заявил Песков.

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