РФ готовится к вторым за год ядерным учениям: первые были за 5 дней до атаки на Украину – СМИ

Вероятная локация ядерных учений - север России, - Defense Express / Коллаж Reuters, УНИАН

Страна-агрессор Россия намерена провести вторые за год учения по ядерному сдерживанию Гром-2022. Информации о сроках пока нет, однако известно, что они должны пройти после учебных маневров НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon. Оккупанты собираются проверить работу своих межконтинентальных баллистических ракет. Предыдущие учения российские захватчики проводили 19 октября – за 5 дней до полномасштабного военного вторжения в Украину.

Как сообщает Defense Express, учения Североатлантического альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начались 17 октября и должны продлиться до 30 октября.

После их завершения Россия собирается провести свои маневры Гром-2022. Сроки пока неизвестны, однако согласно договору между Москвой и Вашингтоном, россияне должны заранее предупредить американцев об учениях.

Аналитики акцентировали внимание на том, что предыдущие такие учения РФ проводила 19 февраля – за 5 дней до полномасштабного нападения на Украину. Пуски баллистических и крылатых ракет проводились, в том числе, и вблизи Украины. Россияне подключали к учениям силы Южного военного округа и Черноморского флота РФ. Тогда предполагалось, что оккупанты отрабатывают нанесение ракетного удара по украинскому государству.

По мнению военных экспертов, в ходе новых учений оккупанты будут проверять свои межконтинентальные баллистические ракеты. Вероятный район испытания – север России.

Россия проверяет ракеты, срок эксплуатации которых истек

Примечательно, что оккупант Россия традиционно изучает готовность межконтинентальных баллистических ракет, срок эксплуатации которых, для некоторых систем, превысил ранее заложенные нормативы.

К примеру, Р-36М2 "Воевода" в количестве до 46 ракет отвечают за доставку более 30% всех ядерных зарядов баллистических ракет. После распада Советского Союза их не выпускают. Максимальный срок пользования, согласно оценкам, до 2005 года.

Проверка их реальной готовности – отстрел самой старой ракеты – продолжалась. И если задача выполнялась, срок эксплуатации продолжался. Если задача не выполнялась, запускали другие ракеты, пока задача не была выполнена.

Есть вопрос и о готовности баллистической ракеты Тополь. Ее приняли на военный баланс еще в 1980-х года. Модернизацию в Тополь-М провели в середине 1990-х годов. На вооружении РФ находится 18 советских ракет Тополь, еще 78 Тополь-М произвели до 2011 года.

Что касается наземной компоненты, 88 ракет были сделаны более 30 лет назад. 78 единиц – около 20 лет назад, что составляет почти половину всего арсенала. Та же ситуация и с баллистическими ракетами подводного базирования.

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Угрозы Путина применить ядерное оружие

Директор РФ Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику, связанную с угрозами применить ядерное оружие. Подобное заявление он сделал 21 сентября во время объявления мобилизации, а также 30 сентября – в своей речи в рамках подписания бумажек об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Президент Владимир Зеленский считает, что Путин вряд ли применит ядерное оружие. В то же время подобного сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - заявил президент Украины.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что если Путин сделает хотя бы шаг в направлении применения ядерного оружия, мир моментально продемонстрирует реакцию. По его мнению, Россию в таком случае ждет мгновенный крах. Путин уже об этом предупрежден.

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