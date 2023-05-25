"РФ к этому не готова": русские добровольцы могли затянуть операцию - Ягун

Российские добровольцы показали свою силу в Белгородской области и продвинулись вперед. Они могли бы затянуть события на определенное время. Об этом в интервью Главреду заявлял бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор Виктор Ягун.
Он убежден, что Россия не могла бы справиться с этим наступлением за 3-4 дня.
"Россия не готова к внутренним проблемам – таким, какие были, например, в начале 1990-х годов в Чечне. Москва не способна проводить военные операции одновременно на 2-3 фронтах", - сказал Ягуг.
В то же время он убежден, что подобная операция не смогла бы стать триггером для подъема партизанских движений в РФ.
"Сдвигов не будет до момента, пока "элиты" не решат, на кого поставить. Россию очень трудно поднять", - добавил генерал-майор.
Виктор Ягун
Виктор Ягун – украинский военный, гражданский активист, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины. В период с марта 2014-го по июнь 2015-го года был заместителем председателя СБУ. Под предводительством Ягуна добывалась и обнародовалась информация об участии российских войск и работе спецслужб в войне против Украины на Донбассе. Участник ООС на Донбассе.
Операция добровольцев России в Белгородской области
В Сети 22 мая были опубликованы заявления Русского добровольческого корпуса и Легиона Свобода России, согласно которым отряды начали военную операцию по освобождению Белгородской области.
Военные выполняли задачи на КПП Грайворон и в нескольких населенных пунктах региона. Они наносили удары по оккупантам РФ.
В военной разведке Минобороны Украины считают, что добровольцы России проводят работу над демилитаризацией Белгородской области и созданию полосы безопасности, чтобы отодвинуть оккупационные войска РФ от украинской границы.
В рейде участвуют только граждане России.
В Минобороны оккупантов РФ 23 мая сообщили о якобы "уничтожении" сил и средств добровольцев в Белгородской области. В ответ Русский добровольческий корпус предупредил оккупантов России о новом ударе.
Смотрите видео, в котором Виктор Ягун рассказал, как добровольцы России могут дойти до Белгорода:
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