РФ нарвется на мощную ответку Запада в случае применения ядерного оружия – Гончар

Эксперт оценил возможность ядерного удара РФ / Reuters

Боевые действия в Украине могут растянуться на много месяцев, но дальнейшая ситуация будет зависеть не столько от ВСУ, сколько от позиции и действий Запада, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, в случае применения агрессором ядерного оружия, Запад введет тотальную экономическую блокаду России.

"Не такая как сейчас, когда санкции вроде есть, но газ понемногу идет и нефтепродукты продаются, есть экспорт и импорт, хоть и объемы значительно меньше. Но Россия все равно продолжает получать "горючее" для двигателя агрессии, то есть доходы в виде нефте-, газодолларов", - считает эксперт.

Он отметил, что в случае применения РФ ядерного оружия в войне с Украиной, Кремлю грозит блокада.

"И хоть они об этом еще не говорят, но чувствуют, что это может произойти. Конечно, можно говорить, что Китай не будет присоединяться к блокаде, как и страны Центральной Азии, но даже поведение этих стран уже становится более осторожным в отношении России", - добавил Гончар.

Напомним, ранее Гончар объяснил, почему РФ не выгодно применять ядерное оружие в войне против Украины.

"Во-первых, если в России рассчитывают, что после ядерного удара по ВСУ или какому-то из городов Украина капитулирует, то этого не будет. Во-вторых, применение тактического боезаряда даст РФ определенное тактическое преимущество, но дальше должны идти российские войска и занимать эту радиоактивно зараженную территорию", - обратил внимание он.

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