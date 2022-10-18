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РФ не хватает крылатых ракет, дроны Ирана не могут уничтожить энергосети Украины – Sky News

18 октября 2022, 17:46

Способность агрессора России наносить удары критической инфраструктуре Украины становится сомнительной из-за недостатка высокоточного оружия.

Россия, иранские дроны
Россия надеется, что из армии иранских дронов один беспилотник достигнет цели - СМИ / Коллаж УНИАН, mil.in.ua

Страна-агрессор Россия не может уничтожить энергетические сети Украины, ей не хватает для этого крылатых ракет. Дроны-камикадзе от Ирана не могут их заменить, поскольку они несут сравнительно небольшое количество взрывчатки. Дроны летают достаточно медленно, их легче сбить стрелковым оружием или другими системами. Оккупант надеется на массовое использование дронов и прорыв одного из беспилотников.

Как сообщает Sky News, чиновники на Западе считают, что России не удается уничтожить энергетические сети Украины из-за недостатка высокоточных крылатых ракет большой дальности. Запасы исчерпываются, поэтому Москве все чаще приходится использовать иранские дроны Shahed.

Впрочем, по мнению официальных лиц, дроны-камикадзе не стали эффективной заменой ракетам. Они несут сравнительно небольшое количество взрывчатки. Летают низко и медленно, благодаря чему их можно сбивать стрелковым или другим оружием. Россия надеется, что во время массовой атаки дронами одному из них удастся прорваться.

"Становится все более очевидным, что Россия придерживается преднамеренной стратегии, направленной на разрушение украинской энергосети. Но они летают довольно медленно, поэтому их гораздо легче сбить стрелковым оружием и другими системами. Тактика заключается в их массовом использовании в надежде, что кто-то из них прорвется", - сказал анонимно один из чиновников.

Подчеркивается, что Россия приближается к точке, когда стратегия нанесения ударов высокоточным оружием становится сомнительной.

Война России против Украины

Страна-агрессор Россия усилила обстрелы территории Украины ракетами и ударными дронами, которые Москве отправляет Иран. Оккупанты наносят удары по гражданской и критической инфраструктуре. В частности, 18 октября россияне ударили по Киеву, Харькову, Житомиру, Днепру и Одессе.

В Киеве захватчики ударили в два объекта критической инфраструктуры. В результате у людей исчезли свет и вода. Специальные службы проводят работу над восстановлением электро- и водоснабжения.

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что Украина из-за ракетных ударов России может столкнуться с отключением света, воды и теплоснабжения.

По его словам, страна оказалась в сложной ситуации.

Смотрите видео ТСН – что представляют из себя иранские дроны Shahed-136

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