РФ создает штурмовую авиагруппу для атак по Украине: в разведке Британии назвали цели ударов

Россия создает новую "элитную" ударную авиационную группировку под кодовым названием "Шторм".

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РФ готовится к новым воздушным атакам территории Украины / Минобороны РФ, УНИАН

В стране-агрессоре РФ создают новую "элитную" штурмовую авиационную группу под кодовым названием "Шторм".

Она должна действовать над территорией Украины, сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"Россия, вероятно, создает новую "элитную" ударную авиационную группировку под кодовым названием "Шторм", которая будет действовать над Украиной. Вероятно, подразделение будет состоять по меньшей мере из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 FENCER и Су-34 FULLBACK, а также ударных вертолетов. Сочетание типов самолетов свидетельствует о том, что группа будет выполнять главную роль в ударах по наземным целям", — говорится в сообщении.

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По данным разведки, сообщения российских СМИ свидетельствуют о том, что минобороны России стремится привлечь высококвалифицированных и мотивированных пилотов, предлагая большие денежные выплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

"Создание группы демонстрирует, как Россия оценивает свои регулярные военно-воздушные эскадрильи, которые серьезно недорабатывают в выполнении своей основной функции - нанесении авиаударов по украинской линии фронта", — подытожили в британской разведке.

Сообщение Минобороны Великобритании / @DefenceHQ

Напомним, Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в территориальных водах Украины был сбит российский истребитель четвертого поколения Су-35.

Вместе с тем в сообщении Командования ВС в Telegram обстоятельства его уничтожения не уточняются.

"Еще минус один вражеский самолет! В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются" - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что в Краснодарском крае РФ военный самолет оккупантов рухнул прямо на жилые дома, в результате чего произошел мощный пожар.

Самолёт упал во дворе на Коммунистической улице Ейска, пишет 112. После огонь перекинулся на жилой дом.

В Сети опубликовали кадры огромного пламени на месте крушения. Самолет разбился в городе Ейск.

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