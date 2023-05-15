РФ волнуется из-за бессилия своей ПВО перехватывать беспилотники - разведка Британии

Несколько беспилотников атаковали российскую авиабазу в Брянской области.

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Россию атакуют беспилотниками / коллаж Главред: фото: Telegram-канал Baza, скриншот: Youtube

Руководство страны-оккупанта России все больше волнуется из-за того, что их система противовоздушной обороны неспособна перехватывать беспилотники, атакующие объекты на территории страны.

Есть информация, что 3 мая несколько беспилотников атаковали российскую авиабазу Сеща в Брянской области, что в 150 километрах от границы с Украиной, сообщили в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

В результате этой атаки вероятно поврежден один тяжелый транспортный самолет Ан-124 военно-транспортной авиации РФ, говорится в сообщении.

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Сеща - центр базирования военно-транспортной авиации на Западе России и сыграла важную роль в обеспечении российского вторжения в Украину. Кроме того, РФ использует эту авиабазу для запуска иранских беспилотников в направлении Киева.

"Военно-транспортная авиация является хорошо обеспеченным подразделением ВВС России, необходимым для транспортировки через огромную территорию страны. Российские лидеры будут обеспокоены тем, что российская система ПВО продолжает компрометировать себя, что ставит под угрозу ключевые стратегические объекты, такие как базы ВТА", – отмечается в сводке.

Смотрите видео о причинах рекордной катастрофы авиации в Брянске:

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