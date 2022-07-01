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РФ вызывает экзистенциальный ужас: эксперт оценил, есть ли у России шанс вернуться на мировой рынок

1 июля 2022, 01:31

В ближайшее время Россия будет оставаться в формате нынешнего Ирана - закрытой автаркии, которая выстраивает свою идеологически отсталую экономику.

Владимир Путин
РФ придется исправить очень много ошибок / Фото ua.depositphotos.com

У России есть шанс вернуться на мировые финансовые рынки, воспользовавшись опытом Ирана и подписав так называемую "российскую финансовую сделку". Но будущей власти РФ придется исправить очень много ошибок. Кроме того, должны будут учитываться интересы Украины.Такое мнение озвучил экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Главреду.

"В отличие от Ирана, России придётся очень многое исправить, потому что Иран все-таки ни на кого не нападал", - отметил эксперт.

Что касается РФ, то эта страна фактически начала континентальную войну против Украины с колоссальным количеством жертв, разрушений, оккупированной территорией.

"Территории можно вернуть, а уничтоженные жизни - нельзя. Потому подписание "российской сделки" будет намного более сложным и может происходить исключительно при участии Украины и удовлетворения ее интересов как государства", - считает экономист.

По словам Куща, в ближайшее время возвращение РФ на мировой финансовый рынок невозможно. Стране-агрессору нужно провести внутриполитические реформы и полностью деоккупировать украинские территории, в том числе и Крым.

"Украина никогда не пойдет на то, чтобы признать статус-кво по Крыму и с учетом того, какую роль Украина играет сейчас в геополитической карте мира, вряд ли кто-то станет торговать интересами Украины - после 24 февраля такого варианта просто нет. Потому что Европа настолько ужаснулась тем, что Россия совершила в Украине, что обратного пути нет - тут уже не просто "красные линии" пересечены, в Европе возник экзистенциальный ужас перед нынешней Россией и эпохой российских сумасшедших политических элит. И эта эпоха просто так закончиться не может", - сказал экономист.

По его прогнозу, со временем естественно в России будет некое "потепление", возможно к власти придет какой-то коллективный орган управления страной, состоится некая переоценка совершенного, как на съезде КПСС, когда был развенчан культ Сталина. Также будут говорить о перегибах, ошибках, допущенных в отношении Украины.

"На системную перезагрузку своей внешней идеологии Россия в ближайшее время не пойдет. Скорее всего, она будет оставаться в формате нынешнего Ирана - закрытой автаркии, которая выстраивает свою идеологически отсталую экономику. Но отличие будет в том, что возможность подписания некой сделки с Западом практически равна нулю", - отметил Кущ.

В РФ наступил дефолт по внешнему долгу

В России впервые за 100 лет наступил дефолт по уплате суверенного долга в иностранной валюте. Из-за западных санкций страна-агрессор РФ не смогла осуществить платеж зарубежным кредиторам. Льготный период выплаты закончился 26 июня.

Спикер российского диктатора Путина Дмитрий Песков заявил, что информация о дефолте в России якобы "неправомерна".

Ранее исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин пояснил, какие последствия ждут страну-агрессора в случае объявления дефолта. Он отметил, что дефолт для России может быть хуже нефтяное эмбарго.

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