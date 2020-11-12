"Родина должна идти на жертвы": Пашинян сделал заявление по Нагорному Карабаху

Решение по Нагорному Карабаху было принято для сохранения жизней армянских солдат - Пашинян / Reuters

Армения пошла на подписание соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе для сохранения жизней армянских солдат. В случае отказа более 20 тысяч армянских военных могли оказаться в окружении.

Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в своем обращении к армянской нации в четверг, 12 ноября, которое транслировалось на его странице в социальной сети Facebook.

По словам Пашиняна, сложившаяся ситуация свидетельствовала о том, что государство должно было пойти на этот шаг ради сохранения жизней своих солдат, которые могли оказаться во вражеском окружении. Именно поэтому было подписано соглашение о прекращении военных действий в Карабахе.

"Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ, понимая, что риск лично моей гибели высок, не только в политическом, но и физическом смысле. Но жизнь 25 тысяч солдат была важнее", - сказал армянский премьер.

Кроме того, решение продиктовано докладами Генерального штаба, в котором заявляли о необходимости прекращения военных действий.Читайте также"Эрдоган и Алиев не остановятся": в России назвали главную проблему договора по Карабаху

"В случае потери Степанкерта пали бы Аскеран и Мартакерт. В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов, в блокаде - более 20 тысяч солдат и офицеров, которым грозили бы смерть или плен", - подчеркнул Никол Пашинян.

Конфликт в Нагорном Карабахе