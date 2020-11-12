"Родина должна идти на жертвы": Пашинян сделал заявление по Нагорному Карабаху

Пашинян объяснил, почему подписал соглашение о завершении конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе.
Армения пошла на подписание соглашения об окончании войны в Нагорном Карабахе для сохранения жизней армянских солдат. В случае отказа более 20 тысяч армянских военных могли оказаться в окружении.
Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян в своем обращении к армянской нации в четверг, 12 ноября, которое транслировалось на его странице в социальной сети Facebook.
По словам Пашиняна, сложившаяся ситуация свидетельствовала о том, что государство должно было пойти на этот шаг ради сохранения жизней своих солдат, которые могли оказаться во вражеском окружении. Именно поэтому было подписано соглашение о прекращении военных действий в Карабахе.
"Когда создается ситуация, когда военнослужащий больше не может влиять на ситуацию, то не он должен погибать во имя родины, а родина должна идти на жертвы во имя солдата. С этим пониманием я подписал этот печально известный документ, понимая, что риск лично моей гибели высок, не только в политическом, но и физическом смысле. Но жизнь 25 тысяч солдат была важнее", - сказал армянский премьер.
Кроме того, решение продиктовано докладами Генерального штаба, в котором заявляли о необходимости прекращения военных действий.Читайте также"Эрдоган и Алиев не остановятся": в России назвали главную проблему договора по Карабаху
"В случае потери Степанкерта пали бы Аскеран и Мартакерт. В этом случае в окружении оказались бы семь оборонительных районов, в блокаде - более 20 тысяч солдат и офицеров, которым грозили бы смерть или плен", - подчеркнул Никол Пашинян.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Азербайджан, Армения и Россия 9 ноября подписали соглашение о завершении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, Ереван должен отдать под контроль Баку ряд районов в Карабахе и вывести с территории свои войска. Азербайджан получает транспортное сообщение с Нахичеванью. Между Степанакертом и Арменией также будет создан транспортный коридор. В Нагорный Карабах введены российские миротворцы, которые будут размещены вдоль линии разграничения и у Лачинского коридора.
- По словам президента Азербайджана Ильхама Алиева, армянские войска должны быть выведены из Нагорного Карабаха уже до конца ноября.
- Глава армянского правительства Никол Пашинян назвал подписание договора вынужденным. Соглашение позволило Еревану сохранить контроль над территориями, которые самопровозглашенная республика могла потерять в результате боевых действий.