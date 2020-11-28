"Россия выжидает": Тихановская объяснила, зачем хочет встретиться с Путиным

Владимир Путин и Александр Лукашенко / Reuters

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская хотела бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Как заявила она в интервью Радио Свобода оппоненты Александра Лукашенко стремятся быть в контакте с Россией как важным государством-соседом.

"Мы хотели бы изложить свою точку зрения, хотели бы услышать позицию России по белорусскому вопросу. Мы - соседи. И мы будем продолжать наши взаимоотношения в будущем", - подчеркнула она.

Отвечая на вопрос о том, что Путин ранее поздравил Лукашенко с его объявленной победой на выборах президента Беларуси, Тихановская заметила: "Поздравить, то поздравил. Но вы знаете, мне так кажется, в России тоже не ожидали, что протестное движение (Беларуси) на этот раз сильное, и мы будем идти к победе, потому что в глазах белорусов Лукашенко не является легитимным. И эта борьба, это протестное движение против хамства, против неуважения, против бесчеловечности уже сейчас. Понимаете? Тогда никто же не ожидал, что так будет. Это только белорусы сами знали, что на этот раз все будет иначе. И, как мы видим, тогда оказала поддержку Россия режиму (Лукашенко). Но сейчас какой-то процесс выжидания, ожидания. Активной поддержки (со стороны России) нет", – заметила Тихановская.

Сейчас, сообщила лидер белорусской оппозиции, никаких сигналов со стороны Кремля о возможной встрече с Путиным не поступало.

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