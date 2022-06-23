Россия хочет срочно укрепить оборону Беларуси - Шойгу

В РФ хотят, чтобы Беларусь укрепила оборону / ТАСС, Reuters

В России хотят укрепить оборону страны и Беларуси. При чем сделать это хотят срочно. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.

Шойгу отметил, что РФ якобы готова оказать Беларуси любую поддержку в оборонной сфере.

"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышение боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - сказал министр.

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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.

Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".

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