Россия хочет срочно укрепить оборону Беларуси - Шойгу

Министр обороны РФ отметил, что Россия готова оказать Беларуси любую поддержку в оборонной сфере.
В России хотят укрепить оборону страны и Беларуси. При чем сделать это хотят срочно. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, сообщает ТАСС.
Шойгу отметил, что РФ якобы готова оказать Беларуси любую поддержку в оборонной сфере.
"Обстоятельства диктуют необходимость принятия срочных совместных мер по укреплению обороноспособности Союзного государства, повышение боеготовности региональной группировки войск и единой региональной системы ПВО", - сказал министр.
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Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.
Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".
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