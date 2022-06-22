Офицеры в Беларуси увольняются из армии, а курсантов пытаются вербовать на войну РФ против Украины

В войсках республики Беларусь уже фиксируется нехватка среднего офицерского звена – капитанов и майоров, сказал Сергей Бульба.
В Беларуси военные массово увольняются из армии, уже стала ощущаться нехватка офицеров среднего звена, капитанов и майоров. В белорусском Министерстве обороны уже начали составлять списки уволившихся из вооруженных сил "по политическим мотивам". Курсантов пытаются вербовать для участия в войне России против Украины. Об этом заявил основатель Белого легиона Сергей Бульба.
В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом белорусский политик рассказал о том, что армия Беларуси уже сталкивается с ситуацией нехватки офицеров среднего звена. Речь идет о капитанах и майорах. Люди массово увольняются из армии, а Минобороны республики составляет списки уволившихся "по политическим мотивам". Военные увольняются и даже не ждут года до выслуги.
Читайте такжеУгроза нападения Беларуси остается, Лукашенко собрался мобилизовать 35 тысяч человек – ЖдановПомимо этого, курсантам, прошедшим военные учения РФ, предлагают подписать контракт с Вооруженными силами России для участия в войне против Украины.
"Участились случаи, когда к белорусским курсантам, участвовавшим в российских учениях, подходят работники белорусских военкоматов и предлагают заключить контракт с армией России", - подчеркнул Сергей Бульба.
Угроза военного вторжения Беларуси в Украину
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут, мол, целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск, дескать, нанесет удар по Киеву.
Замминистра обороны Беларуси Александр Жука сказал, что Минск якобы не собирается воевать с Украиной. Усиление войск на украинском направлении он объяснил, дескать, "развитием государства".
Смотрите видео ТСН – армия Украины укрепляется на границе с Беларусью
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